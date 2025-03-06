В Нидерландах продают уникальный Porsche 911 GT3 с ручной росписью

В Нидерландах выставлен на продажу эксклюзивныи? Porsche 911 GT3 2018 года с необычным дизаи?ном кузова. Стоимость этого произведения искусства составляет 265 000 евро (25 360 000 рублеи?)

Главная особенность спорткара – ручная роспись кузова, выполненная известными художниками. Однако их имена продавец не раскрывает. Кроме яркого внешнего вида, Porsche 911 GT3 оснащен карбоновыми ковшеобразными сиденьями, трехточечными ремнями безопасности, пакетами Clubsport и Sport Chrono, аудиосистемои? Bose и увеличенным топливным баком.

Под капотом установлен 4,0-литровыи? оппозитныи? шестицилиндровыи? мотор мощностью 500 л.с., работающии? в паре с семиступенчатым "автоматом". Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.