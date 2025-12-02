Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2025

Автомобили Porsche в России столкнулись с массовой блокировкой из-за сбоя в системе безопасности

Автор фото: фирма-производитель

Владельцы Porsche по всей стране сообщают о внезапных отказах электроники, которые фактически превращают автомобиль в кирпич. Проблема затронула машины, выпущенные после 2013 года, оснащенные штатной спутниковой сигнализацией VTS. Именно этот блок, по словам сервисных специалистов, и становится причиной остановки двигателя

Один из владельцев сообщил, что автомобиль исправно работал, но, когда он ненадолго вышел из салона, по возвращению обнаружил, что двигатель больше не запускается. Стартер вращается, но мотор глохнет через пару секунд. Владельцам приходится заказывать эвакуатор или выездную диагностику, а затем проводить разборку салона, чтобы получить доступ к блоку VTS. Отключение разъемов и резервной батареи временно возвращает машину к жизни, но не объясняет природу сбоя.

Эксперты выдвигают разные версии происходящего. Одни говорят о возможном конструктивном дефекте в системе безопасности, другие связывают массовые отключения с активным использованием глушилок и увеличением радиопомех в городах. Система может неверно интерпретировать их как попытку взлома и блокировать запуск.

В сети обсуждают вариант радикального решения путем удаления заводского иммобилайзера. Однако специалисты предупреждают, что вмешательство в работу штатной охранной системы может привести к новым отказам в других электронных модулях и обернуться еще более дорогим ремонтом.

Схожие трудности с доступом к управляющим блокам фиксируют и владельцы других моделей концерна VAG, включая Audi и Volkswagen, ввезенные в Россию по параллельному импорту.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

