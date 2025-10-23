Британская пара отметила 70 лет брака покупкой нового Porsche 911 GT3

Супруги Эванс, которым исполнилось по 92 года, решили отпраздновать 70-летие совместной жизни и в честь этого события приобрели новенький Porsche 911 GT3

По информации пользователей соцсетей, пара давно известна своей любовью к спорткарам. Один из комментаторов отметил, что в 2015 году пара в честь 60-летия супружеской жизни приобрела у него купе Audi TTS, на которой они отправились в шестинедельное путешествие по Норвегии.

Маловероятно, что супруги будут испытывать свой GT3 на пределе возможностей, учитывая, что спорткар оснащен силовой установкой мощностью свыше 500 л.с. и способен разгоняться до 315 км/ч. Однако этот трогательный момент показывает, что любовь к машинам и «драйву» не имеет возрастных ограничений.