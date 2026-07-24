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24 июл 2026

Porsche разрабатывает съемные часы Sport Chrono с функцией ключа зажигания

Porsche разрабатывает съемные часы Sport Chrono с функцией ключа зажигания
Автор фото: фирма-производитель

Porsche запатентовала необычную версию фирменных часов Sport Chrono, превратив их из стационарного элемента интерьера в многофункциональное устройство. Согласно патентной документации, аналоговые часы можно будет извлекать из передней панели автомобиля и использовать отдельно

Для установки и снятия предусмотрен механизм push-push (одним нажатием). Сам модуль оснастят собственной батареей, благодаря чему часы смогут работать автономно без подключения к автомобилю. В компании также рассматривают возможность использования специальных креплений, которые позволят носить устройство как наручные часы или использовать его в качестве карманных.

При этом функциональность новинки не ограничится отображением времени. В патенте указано, что устройство сможет обмениваться данными через WLAN или Bluetooth, благодаря чему съемный Sport Chrono сможет выполнять роль цифрового ключа. Достаточно установить часы в специальный разъем на передней панели, после чего автомобиль будет разблокирован и запустится двигатель. К тому же сообщается, что новые часы могут стать полноценным ювелирным аксессуаром с др

При написании новости использовалась информация:
gearpatrol

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