18 сен 2025

Porsche завершает эру ДВС для Boxster и Cayman. Новые поколения будут только электрическими

Porsche завершает эру ДВС для Boxster и Cayman. Новые поколения будут только электрическими
Автор фото: фирма-производитель

Porsche подтвердила окончательное решение отказаться от бензиновых моторов в моделях Boxster и Cayman. Уже в следующем месяце с конвейера сойдут последние экземпляры с ДВС, а их преемники появятся в 2026 году исключительно с электрическими силовыми установками

Вице-президент по линейкам 718 и 911 Frank Moser отметил, что новые электроспорткары будут «легкими и мощными», что должно сохранить спортивный характер моделей. При этом слухи о возможной адаптации платформы под традиционные моторы он опроверг, подчеркнув, что ставка сделана на электротягу.

Ожидается, что Boxster и Cayman позаимствуют технологии, показанные на концепте Mission R, вес которого составил около 1500 кг, учитывая, что он оснащен крупной батареей на 82 кВт·ч. Но моделям могут достаться более современные аккумуляторы с большей энергоемкостью и меньшим весом.

При написании новости использовалась информация:
motor1

