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19 янв 2022

В Россию приехал новый Porsche Taycan Sport Turismo

В Россию приехал новый Porsche Taycan Sport Turismo
Автор фото: фирма-производитель
Российские дилеры Porsche открыли прием заказов на универсал Taycan Sport Turismo с электрической силовой установкой. Первые поставки намечены на февраль.
 
На данный момент покупателем доступен лишь одна модификация с полным приводом и 517-сильным двигателем.  С весны же к ней добавится еще четыре версии –  в конфигурациях с задним или полным приводом, а также более мощным двигателем. Отметим,  старшая версия Turbo S Sport Turismo отличается увеличенной мощностью в режиме Launch Control (761 л.с. против 680 л.с. в обычном режиме), благодаря чему время разгона 0-100 км/ч сокращается с 3,3 до 2,8 секунды.
 
Taycan Sport Turismo можно назвать практичным электрокаром за счет большого багажника -446 литров и 1212 литров при сложенных задних креслах.  Спереди также присутствует небольшой бокс на 85 литров.

При написании новости использовалась информация:
drom

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