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Дизельный Renault Dokker стирает грани между LCV и кроссоверами
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О Renault Dokker

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Рено Доккер

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Цены
от 819 000
до 1 040 990
Renault Dokker 2018 вид сбокуRenault Dokker 2018 вид сзадиRenault Dokker 2018 салон
Renault Dokker 2018 приборная панель
Приборная панель защищена от бликов
Renault Dokker 2018 монитор
Мультимедийный центр предлагается с русифицированной навигацией
Renault Dokker 2018 электростеклоподъемники
Электростеклоподъемники дизельного Dokker входят в базовое оснащение
Renault Dokker 2018 кресла
Сиденья имеют мягкий наполнитель и выраженный профиль
Renault Dokker 2018 кнопки
Система стабилизации отключается кнопкой слева от руля
Renault Dokker 2018 подрулевой джойстик
Менять треки магнитолы можно с помощью подрулевого джойстика
Renault Dokker 2018 кабина
Над лобовым стеклом есть вместительная полка для документации
Renault Dokker 2018 запасное колесо
Полноразмерная запаска крепится под днищем
Renault Dokker 2018 багажное отделение
Конкурентные преимущества Dokker – грузовой отсек на 3,9 м?, сдвижные боковые и распашные задние двери
Renault Dokker 2018 багажное отделение
Решетчатая перегородка из металла идет в комплекте с системой Easy Seat
Renault Dokker 2018 задние двери
При снятии с фиксаторов задние двери открываются на 180°

Энергоемкая подвеска, экономичный дизель и широкие возможности трансформации кабины – серьезные аргументы к покупке для профессиональных автоперевозчиков и любителей активного образа жизни

Переднеприводный «каблучок» Renault Dokker предлагается на российском рынке в пассажирском и грузовом исполнении – соответственно, с остекленным и цельнометаллическим кузовом. Как в первом, так и во втором (грузовом) варианте, который мы выбрали на этот раз для теста, имеется своя иерархия. Самые доступные исполнения предлагаются с 1,6-литровым 82-сильным бензиновым мотором, неокрашенными бамперами и зеркалами, а также со спартанским базовым оснащением. Однако мы проверили в деле самую симпатичную, производительную, щедро укомплектованную и, следовательно, дорогую версию.

Автомобиль с 1,5-литровым 90-сильным дизелем и 5-ступенчатой «механикой» в нашем случае дооснащен пакетом с говорящим названием «Стиль» (зеркала с подогревом, бамперы и корпуса зеркал, окрашенные в цвет кузова, «противотуманки» и рейлинги на крыше). При этом по умолчанию имеет дневные ходовые огни, мультимедийную систему MediaNav 3.0 с навигацией, систему беспроводной связи Bluetooth, порт USB/AUX, задние датчики парковки и множество профессиональных опций, о которых расскажу отдельно.

Дресс-код труженика

Тестовый Renault Dokker выглядит по меркам сегмента ярко и стильно. Цветные бамперы, черные глянцевые рейлинги и хромированные элементы передка не просто идут «французу» – вкупе с внушительным клиренсом (186 мм), защитными боковыми молдингами и штатной стальной защитой картера двигателя они усиливают сходство с кроссоверами. Придерусь лишь к слишком уж длинной антенне на крыше: забудешь ее отвинтить – и будь уверен, проскребешь о верхушки проемов гаражей и моек.

Салон, а правильнее будет сказать, кабина, отделанная жестким, но добротным пластиком, тоже радует глаз – французы и здесь уделили повышенное внимание декору и электронному функционалу. Серебристые вставки на мультифункциональном руле, подрулевой джойстик для смены треков магнитолы и симпатичная обивка сидений оживляют рабочее пространство.

То, что фургон Dokker – удобный инструмент для развозного бизнеса, ощущаешь сразу, как попадаешь внутрь автомобиля. Первое, на что обращаешь внимание, это сетчатая стальная перегородка, отделяющая водительскую зону от грузового отсека. Из-за нее, собственно, мы и используем определение «кабина», а не «салон». Перегородка, кстати, здесь не простая, а с секретом. Если отжать рычажок у ее нижнего основания, часть этого «заборчика» можно открыть, направив «калитку» в сторону водительского сиденья. Переднее пассажирское кресло при этом можно сложить (при заказе опции Easy Seat) и загружать в кузов длинномеры. К слову, при складывании кресла Easy Seat длина салона увеличивается до 2,42 м. Сиденье также полностью демонтируется, что увеличивает длину погрузки до 3,1 м, а полезный объем грузового отделения – с 3,3 до 3,9 м3.

Передняя панель Dokker явно рисовалась с учетом пожеланий профессиональных водителей. Она изобилует нишами, спрофилированными под ноутбук, бумаги и папки. Над головой – широкая и глубокая полка для документации, перед коленями пассажира – вместительный перчаточный ящик. У прилива центральной консоли организована пара подстаканников, объединенных в единый блок. Они хороши почти всем, разве что крупный смартфон приткнуть туда не получится.

Отдельно нужно сказать про водительское кресло: оно мягкое, с развитым профилем и массой регулировок. Наличие настройки по высоте особенно приветствуем, а вот ее алгоритм (подпрыгивая на сиденье, как в дорестайлинговом Renault Duster) мог быть и более удобным. И еще я огорчился, не обнаружив у сидений функции подогрева. Как оказалось, этот важный для нашего климата функционал недоступен при заказе вышеупомянутых опций «Поворотная решетчатая перегородка» и «Трансформируемое пассажирское сиденье Easy Seat». Во всех остальных случаях – пожалуйста.

Для дела и отдыха

Много ли поклажи можно увезти на фургоне Dokker? Грузовые калибровки подвески позволяют фургону взять на борт до 750 кг. Высокая линия крыши, сдвижная боковая дверь с рекордной в классе шириной проема (703 мм) и задние распашные двери, открывающиеся на 180°, облегчают  процесс погрузки и разгрузки. Кстати, альтернатива глухим задним дверям – опциональные створки с остеклением. При их заказе кабина комплектуется еще и салонным зеркалом. Приятно также, что грузовой отсек не голый: в тестовом автомобиле стенки отделаны прочным пластиком, а пол – прорезиненными полимерами. Опционально доступна и отделка транспортной фанерой.

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По управляемости Dokker напоминает добротный компактный кроссовер. Высокая точка посадки дает возможность просматривать дорогу далеко вперед, длинноватый, но точный руль позволяет ощутить тонкую связь с машиной. Пружинная подвеска (с передними стойками McPherson и полузависимой торсионной балкой сзади) отличается высокой энергоемкостью и в то же время обеспечивает ездовой комфорт. Даже с пустым кузовом при езде по ухабам «француз» не «козлит», при наезде на неровности в повороте не сбивается с курса, а крены в поворотах весьма умеренны. Комфортная крейсерская скорость на шоссе – 130 км/ч. Однако даже и на 145 км/ч при движении по платной трассе M-4 автомобиль не требовал подруливаний. Притормаживать приходилось разве что из-за парусности незагруженного кузова.

Дизельный 1,5-литровый 90-сильный двигатель вызвал у меня комплекс положительных эмоций. Во-первых, этот агрегат для своего объема и мощности достаточно тяговит, можно трогаться в горку даже с основательно заполненным грузовым отсеком и не бояться заглохнуть – дизельный Dokker вывезет! Впрочем, свою лепту вносят также «короткие» низшие передачи 5-ступенчатой «механики», отличающейся к тому же хорошей избирательностью. Наконец, этот «француз» вызвал у меня состояние, близкое к восторгу из-за «детского» топливного «аппетита». Заправил в Москве полный бак, доехал из Москвы до Каширы, а со шкалы расхода топлива не отвалился ни один «кирпичик». Борткомпьютер сигнализировал в этот момент о среднем расходе порядка 5л/100 км. Удивительно и то, что даже при езде в городе тестовый автомобиль сжигал не больше 6 л/100 км.  Много ли вы знаете таких фургонов-«малоежек»?

С подобными характеристиками наш герой отлично подойдет не только бизнесменам, но и рыбакам, охотникам, путешественникам и туристам. Лично я с легкостью размещал в кузове одноместную надувную лодку, подъезжал к месту лова уже во всеоружии, а после рыбалки также оперативно загружал снасти в кузов и следовал далее по маршруту. Такой Dokker станет настоящей находкой и для людей, занимающихся строительством загородного дома или дачи, планирующих переезд, транспортировку мотоциклов и спортивного оборудования.

А потому моя рекомендация: выбирая между бензиновой и дизельной версией Renault Dokker, рассмотрите второй вариант. Мало того что у версии на тяжелом топливе выигрыш в динамике (пусть и в рамках погрешности – 0,4 с), так ведь еще и по тяговитости, экономичности и удовольствию от управления динамикой дизель гораздо предпочтительнее. С другой стороны, такой автомобиль обойдется дороже бензинового – 1 069 000 против 949 000 рублей в сопоставимых комплектациях.

Технические характеристики Renault Dokker 1.5 MT5

Габариты, мм

4363х1751х1809

Колесная база, мм

2810

Дорожный просвет, мм

186

Максимальный объем грузового отсека, м³

3,9

Снаряженная масса, кг

1296

Полная масса, кг

1971

Грузоподъемность, кг

750

Диаметр разворота, м

н/д

Тип двигателя

турбодизельный L4

Рабочий объем, см³

1461

Макс. мощность, л.с./об/мин

90/3750

Макс. момент, Нм/об/мин

200/1750

Привод

передний

Трансмиссия

механическая  5-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

162

Время разгона 0–100 км/ч, с

13,9

Расход топлива (средний), л/100 км

4,9

Объем бака, л

50

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