Энергоемкая подвеска, экономичный дизель и широкие возможности трансформации кабины – серьезные аргументы к покупке для профессиональных автоперевозчиков и любителей активного образа жизни

Переднеприводный «каблучок» Renault Dokker предлагается на российском рынке в пассажирском и грузовом исполнении – соответственно, с остекленным и цельнометаллическим кузовом. Как в первом, так и во втором (грузовом) варианте, который мы выбрали на этот раз для теста, имеется своя иерархия. Самые доступные исполнения предлагаются с 1,6-литровым 82-сильным бензиновым мотором, неокрашенными бамперами и зеркалами, а также со спартанским базовым оснащением. Однако мы проверили в деле самую симпатичную, производительную, щедро укомплектованную и, следовательно, дорогую версию.

Автомобиль с 1,5-литровым 90-сильным дизелем и 5-ступенчатой «механикой» в нашем случае дооснащен пакетом с говорящим названием «Стиль» (зеркала с подогревом, бамперы и корпуса зеркал, окрашенные в цвет кузова, «противотуманки» и рейлинги на крыше). При этом по умолчанию имеет дневные ходовые огни, мультимедийную систему MediaNav 3.0 с навигацией, систему беспроводной связи Bluetooth, порт USB/AUX, задние датчики парковки и множество профессиональных опций, о которых расскажу отдельно.

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Тестовый Renault Dokker выглядит по меркам сегмента ярко и стильно. Цветные бамперы, черные глянцевые рейлинги и хромированные элементы передка не просто идут «французу» – вкупе с внушительным клиренсом (186 мм), защитными боковыми молдингами и штатной стальной защитой картера двигателя они усиливают сходство с кроссоверами. Придерусь лишь к слишком уж длинной антенне на крыше: забудешь ее отвинтить – и будь уверен, проскребешь о верхушки проемов гаражей и моек.

Салон, а правильнее будет сказать, кабина, отделанная жестким, но добротным пластиком, тоже радует глаз – французы и здесь уделили повышенное внимание декору и электронному функционалу. Серебристые вставки на мультифункциональном руле, подрулевой джойстик для смены треков магнитолы и симпатичная обивка сидений оживляют рабочее пространство.

То, что фургон Dokker – удобный инструмент для развозного бизнеса, ощущаешь сразу, как попадаешь внутрь автомобиля. Первое, на что обращаешь внимание, это сетчатая стальная перегородка, отделяющая водительскую зону от грузового отсека. Из-за нее, собственно, мы и используем определение «кабина», а не «салон». Перегородка, кстати, здесь не простая, а с секретом. Если отжать рычажок у ее нижнего основания, часть этого «заборчика» можно открыть, направив «калитку» в сторону водительского сиденья. Переднее пассажирское кресло при этом можно сложить (при заказе опции Easy Seat) и загружать в кузов длинномеры. К слову, при складывании кресла Easy Seat длина салона увеличивается до 2,42 м. Сиденье также полностью демонтируется, что увеличивает длину погрузки до 3,1 м, а полезный объем грузового отделения – с 3,3 до 3,9 м3.

Передняя панель Dokker явно рисовалась с учетом пожеланий профессиональных водителей. Она изобилует нишами, спрофилированными под ноутбук, бумаги и папки. Над головой – широкая и глубокая полка для документации, перед коленями пассажира – вместительный перчаточный ящик. У прилива центральной консоли организована пара подстаканников, объединенных в единый блок. Они хороши почти всем, разве что крупный смартфон приткнуть туда не получится.

Отдельно нужно сказать про водительское кресло: оно мягкое, с развитым профилем и массой регулировок. Наличие настройки по высоте особенно приветствуем, а вот ее алгоритм (подпрыгивая на сиденье, как в дорестайлинговом Renault Duster) мог быть и более удобным. И еще я огорчился, не обнаружив у сидений функции подогрева. Как оказалось, этот важный для нашего климата функционал недоступен при заказе вышеупомянутых опций «Поворотная решетчатая перегородка» и «Трансформируемое пассажирское сиденье Easy Seat». Во всех остальных случаях – пожалуйста.

Для дела и отдыха

Много ли поклажи можно увезти на фургоне Dokker? Грузовые калибровки подвески позволяют фургону взять на борт до 750 кг. Высокая линия крыши, сдвижная боковая дверь с рекордной в классе шириной проема (703 мм) и задние распашные двери, открывающиеся на 180°, облегчают процесс погрузки и разгрузки. Кстати, альтернатива глухим задним дверям – опциональные створки с остеклением. При их заказе кабина комплектуется еще и салонным зеркалом. Приятно также, что грузовой отсек не голый: в тестовом автомобиле стенки отделаны прочным пластиком, а пол – прорезиненными полимерами. Опционально доступна и отделка транспортной фанерой.

По управляемости Dokker напоминает добротный компактный кроссовер. Высокая точка посадки дает возможность просматривать дорогу далеко вперед, длинноватый, но точный руль позволяет ощутить тонкую связь с машиной. Пружинная подвеска (с передними стойками McPherson и полузависимой торсионной балкой сзади) отличается высокой энергоемкостью и в то же время обеспечивает ездовой комфорт. Даже с пустым кузовом при езде по ухабам «француз» не «козлит», при наезде на неровности в повороте не сбивается с курса, а крены в поворотах весьма умеренны. Комфортная крейсерская скорость на шоссе – 130 км/ч. Однако даже и на 145 км/ч при движении по платной трассе M-4 автомобиль не требовал подруливаний. Притормаживать приходилось разве что из-за парусности незагруженного кузова.

Дизельный 1,5-литровый 90-сильный двигатель вызвал у меня комплекс положительных эмоций. Во-первых, этот агрегат для своего объема и мощности достаточно тяговит, можно трогаться в горку даже с основательно заполненным грузовым отсеком и не бояться заглохнуть – дизельный Dokker вывезет! Впрочем, свою лепту вносят также «короткие» низшие передачи 5-ступенчатой «механики», отличающейся к тому же хорошей избирательностью. Наконец, этот «француз» вызвал у меня состояние, близкое к восторгу из-за «детского» топливного «аппетита». Заправил в Москве полный бак, доехал из Москвы до Каширы, а со шкалы расхода топлива не отвалился ни один «кирпичик». Борткомпьютер сигнализировал в этот момент о среднем расходе порядка 5л/100 км. Удивительно и то, что даже при езде в городе тестовый автомобиль сжигал не больше 6 л/100 км. Много ли вы знаете таких фургонов-«малоежек»?

С подобными характеристиками наш герой отлично подойдет не только бизнесменам, но и рыбакам, охотникам, путешественникам и туристам. Лично я с легкостью размещал в кузове одноместную надувную лодку, подъезжал к месту лова уже во всеоружии, а после рыбалки также оперативно загружал снасти в кузов и следовал далее по маршруту. Такой Dokker станет настоящей находкой и для людей, занимающихся строительством загородного дома или дачи, планирующих переезд, транспортировку мотоциклов и спортивного оборудования.

А потому моя рекомендация: выбирая между бензиновой и дизельной версией Renault Dokker, рассмотрите второй вариант. Мало того что у версии на тяжелом топливе выигрыш в динамике (пусть и в рамках погрешности – 0,4 с), так ведь еще и по тяговитости, экономичности и удовольствию от управления динамикой дизель гораздо предпочтительнее. С другой стороны, такой автомобиль обойдется дороже бензинового – 1 069 000 против 949 000 рублей в сопоставимых комплектациях.

Технические характеристики Renault Dokker 1.5 MT5 Габариты, мм 4363х1751х1809 Колесная база, мм 2810 Дорожный просвет, мм 186 Максимальный объем грузового отсека, м³ 3,9 Снаряженная масса, кг 1296 Полная масса, кг 1971 Грузоподъемность, кг 750 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя турбодизельный L4 Рабочий объем, см³ 1461 Макс. мощность, л.с./об/мин 90/3750 Макс. момент, Нм/об/мин 200/1750 Привод передний Трансмиссия механическая 5-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 162 Время разгона 0–100 км/ч, с 13,9 Расход топлива (средний), л/100 км 4,9 Объем бака, л 50