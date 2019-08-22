На улице Лондона появится автомат по продаже машин

На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe. Купить его не сложнее, чем банку газировки или какой-нибудь снек

Идея такого автомата заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником касательно цены. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная и никаких опций за соответствующую доплату ожидать не стоит.

Недавно в Великобритании проводился опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины — после общения с менеджером ценник может измениться довольно сильно за счет добавления не самых нужных покупателю опций.