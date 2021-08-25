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25 авг 2021

Xiaomi выкупит SAAB

Xiaomi выкупит SAAB

У шведского автопроизводителя  непростая судьба  - после банкротства он долгое время не мог найти нового владельца. В итоге в 2012 году  компания была выкуплена конгломератом NEVS. Правда, в 2019 году и его перекупили – владельцем NEVS стала  китайская корпорация Evergrande Group

Собственно с ними Xiaomi и ведут переговоры. Отметим, что это часть плана IT-гиганта по собственному производству автомобилей - компания ведет переговоры с различными автопредприятиями, но еще не решила, с кем работать.

Забавно, но Evergrande Group выставила  активы SAAB на продажу не просто так.  У материнской компании образовались серьезные долги, которые надо срочно покрыть. Cумма, вырученная от продажи NEVS,  и пойдет в счет долга. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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