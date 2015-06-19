Новое поколение Smart Forfour - Притвора

Хэтчбек smart forfour в исполнении Crosstown демонстрирует намерение съехать с асфальта

Однако пусть внедорожный обвес не вводит вас в заблуждение. Заднеприводная новинка оснащена спортивной подвеской, для которой предусмотрены более жесткие настройки упругих элементов, а также уменьшенный на 10 мм дорожный просвет. Задние стекла smart forfour Crosstown тонированы, «противотуманки» имеют функцию подсветки поворотов. Салон отличают спортивный трехспицевый руль, панель приборов с отделкой под карбон и металлизированные накладки на педали. Бензиновый 0,9-литровый 90-сильный мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», колеса – 16-дюймовые с шинами 185/50 R16 спереди и 205/45 R16 сзади. Продажи экстравагантной новинки на европейском рынке начнутся осенью. А к концу 2017 года forfour во внедорожной одежке доберется и до России.