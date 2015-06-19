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май 2017

Новое поколение Smart Forfour - Притвора

Новый Smart Forfour - smart forfour Crosstown 2018 Притвора
Хэтчбек smart forfour в исполнении Crosstown демонстрирует намерение съехать с асфальта

Однако пусть внедорожный обвес не вводит вас в заблуждение. Заднеприводная новинка оснащена спортивной подвеской, для которой предусмотрены более жесткие настройки упругих элементов, а также уменьшенный на 10 мм дорожный просвет. Задние стекла smart forfour Crosstown тонированы, «противотуманки» имеют функцию подсветки поворотов. Салон отличают спортивный трехспицевый руль, панель приборов с отделкой под карбон и металлизированные накладки на педали. Бензиновый 0,9-литровый 90-сильный мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», колеса – 16-дюймовые с шинами 185/50 R16 спереди и 205/45 R16 сзади. Продажи экстравагантной новинки на европейском рынке начнутся осенью. А к концу 2017 года forfour во внедорожной одежке доберется и до России. 

Фото Smart Forfour

  • smart forfour Crosstown 2018 Притвора
  • smart forfour Crosstown 2018 вид спереди
  • smart forfour Crosstown 2018 вид сзади
  • smart forfour Crosstown 2018 салон
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Smart Forfour

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Комлектаций
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I
Цены
от 939 810
до 1 390 000
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