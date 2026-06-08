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8 июн 2026

К 2027 году Subaru представит сразу три спортивные новинки с механической коробкой

К 2027 году Subaru представит сразу три спортивные новинки с механической коробкой
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru подтвердила планы по выпуску сразу трех новых моделей с механической коробкой передач. Все новинки появятся на рынке к 2027 году

О планах марки стало известно во время пресс-конференции на гонке Fuji 24 Hours, которая входит в календарь серии Super Taikyu. Сообщается, что разработкой автомобилей занимается недавно созданное подразделение Sports Vehicle Planning Office.

Самой интригующей новинкой станет пятидверный хэтчбек, который окажется серийным воплощением концепта Subaru Performance B STI Concept, представленного на Японском автосалоне в 2025 году. В Subaru подчеркивают, несмотря на то, что модель создана на базе WRX, она будет сильно отличаться как от WRX, так и от BRZ. При этом не исключено, что новинка может стать в будущем основой для создания самой мощной версии WRX STI.

Не останется без обновления и сам WRX. Если представленная ранее в Японии версия STI Sport? была выпущена тиражом всего 600 экземпляров, то с 2027 года механическая коробка передач вновь может стать постоянной частью модельного ряда. Причем вместо трансмиссии TY75 будет использоваться новая коробка TY85 от предыдущего поколения WRX STI.

Третьей новинкой станет специальная версия Subaru BRZ. Автомобиль создадут на базе ограниченной серии STI Sport TYPE RA, представленной в ноябре 2025 года. Она отличалась оригинальным аэродинамическим обвесом и оснащалась амортизаторами ZF и тормозами Brembo. Тираж составлял 300 экземпляров. Новая версия, вероятно, сохранит эти доработки, но станет постоянной частью модельной гаммы. При этом прибавки мощности ожидать не стоит.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

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