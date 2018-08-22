Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2018

Subaru решила уничтожить дефектные кроссоверы Ascent

Subaru решила уничтожить дефектные кроссоверы Ascent
Автор фото: фирма-производитель

Флагманский кроссовер Subaru Ascent начали продавать в США в этом году, но компания уже объявила о первом отзыве автомобилей этой модели. Причем, весьма необычном

Кроссоверы выпускают на заводе компании в Индиане. Из-за вкравшейся ошибки в техническую карту, часть кузовов Subaru Ascent были сварены с дефектами: пропущено несколько точек сварки. Ошибку довольно быстро нашли и устранили, но с 13 по 21 июля завод успел выпустить около 300 кроссоверов с дефектами.

В Subaru объявили об отзыве автомобилей: кажущийся незначительным дефект на самом деле кардинально влияет на безопасность при фронтальных ударах. Большинство автомобилей удалось найти в дилерских центрах или по дороге к продавцам, но девять машин уже продано.

В японской компании заявили, что в связи с тем, что дефект невозможно устранить ни на сервисных станциях, ни в заводских условиях, все отозванные автомобили будут попросту уничтожены.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru EyeSight

Subaru получит автопилот в 2020 году

31 июля 2018
Subaru WRX STI Type RA-R

Subaru WRX STI получила лимитированную версию

24 июля 2018
Subaru Forester

Subaru Forester получил гибридную версию

22 мая 2018
Subaru Ascent

Subaru планирует продажи Ascent за пределами США

04 мая 2018
Subaru Outback

Начались российские продажи обновленного Subaru Outback

27 апреля 2018
Subaru Viziv Perfomance

Новое поколение Subaru WRX появится в 2020 году

19 апреля 2018

 Новости Subaru

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция! Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"

Написано новостей:

2 1 8 4 0