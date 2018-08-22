Флагманский кроссовер Subaru Ascent начали продавать в США в этом году, но компания уже объявила о первом отзыве автомобилей этой модели. Причем, весьма необычном

Кроссоверы выпускают на заводе компании в Индиане. Из-за вкравшейся ошибки в техническую карту, часть кузовов Subaru Ascent были сварены с дефектами: пропущено несколько точек сварки. Ошибку довольно быстро нашли и устранили, но с 13 по 21 июля завод успел выпустить около 300 кроссоверов с дефектами.

В Subaru объявили об отзыве автомобилей: кажущийся незначительным дефект на самом деле кардинально влияет на безопасность при фронтальных ударах. Большинство автомобилей удалось найти в дилерских центрах или по дороге к продавцам, но девять машин уже продано.

В японской компании заявили, что в связи с тем, что дефект невозможно устранить ни на сервисных станциях, ни в заводских условиях, все отозванные автомобили будут попросту уничтожены.