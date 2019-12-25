Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
От лица компании «СУЗУКИ МОТОР РУС» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!
В уходящем году мы порадовали клиентов специальной версией SX4 Tabi, обновили наш бестселлер Vitara, привезли в Россию долгожданную новинку Jimny и расширили дилерскую сеть.
В 2020 году Suzuki будет отмечать столетие, и это очень важная веха для нас. Мы подготовим немало приятных сюрпризов.
В грядущем году желаю вам только радостных удивлений. Мечтайте смело, идите вперед с открытым сердцем и покоряйте новые вершины!
Всего самого доброго и теплого вам и вашим близким!
Такахаси Юта, Генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС»
Дорогие читатели! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее