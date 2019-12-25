С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Такахаси Юта генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Дорогие читатели!

От лица компании «СУЗУКИ МОТОР РУС» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!

В уходящем году мы порадовали клиентов специальной версией SX4 Tabi, обновили наш бестселлер Vitara, привезли в Россию долгожданную новинку Jimny и расширили дилерскую сеть.

В 2020 году Suzuki будет отмечать столетие, и это очень важная веха для нас. Мы подготовим немало приятных сюрпризов.

В грядущем году желаю вам только радостных удивлений. Мечтайте смело, идите вперед с открытым сердцем и покоряйте новые вершины!

Всего самого доброго и теплого вам и вашим близким!



Такахаси Юта, Генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС»