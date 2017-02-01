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1 фев 2017

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире
Автор фото: фликр.ком

Как указывается в годовом отчете международной консалтинговой компании Focus2Move, японский седан Toyota Corolla стал самым популярным автомобилем в мире.

Согласно данным аналитиков компании, по итогам прошлого года объем реализации автомобилей Toyota Corolla составил 1 316 383 экземпляров, что на 3,6% ниже результатов 2015 года, когда объем продаж японских седанов был зафиксирован на уровне 1 356 394 экземпляров.

Второе место в глобальном рейтинге занимает американский пикап Ford F-Series. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 993 779 таких автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 7,6%.

«Тройку» лидеров закрывает немецкий Volkswagen Golf, который годом ранее занимал второе место. По итогам 2016 года продажи этих автомобилей во всем мире просели на 6,2%, до 991 414 экземпляров.

На четвертом месте располагается южнокорейский Hyundai Elantra с показателем 788 081 проданный автомобиль (+3,9%), на пятом – японский кроссовер Honda CR-V, продажи которого выросли на 5,7% и составили 752 463 экземпляра.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что японский автопроизводитель смог вывести свой седан в мировые бестселлеры, в рейтинге по совокупным объемам продаж впервые за четыре года он уступил первое место немецкому концерну Volkswagen AG. Так, за год глобальный объем продаж Toyota Motor Corporation составил около 10 175 000 автомобилей, тогда как за аналогичный период Volkswagen AG продал около 10 312 400 автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Focus2Move, Автостат, Autonews

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