Toyota представила самую дорогую версию Corolla

Компания Toyota раскрыла стоимость новой GRMN Corolla, которая стала самой дорогой Corolla за всю историю модели. За трековый хэтчбек компания просит 64 360 долларов (5,1 млн рублей), что примерно на 25 000 долларов дороже стандартной GR Corolla

Всего планируется выпустить 730 экземпляров. Весь тираж распределят между Северной Америкой, Японией, Австралией и рядом других рынков.

Под капотом установлен знакомый 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор. Его мощность по-прежнему составляет 300 л.с., однако максимальный крутящий момент вырос до 410 Нм крутящего момента. Кроме того, сообщается, что инженеры улучшили систему полного привода GR Four, перенастроили рулевое управление и добавили систему стабилизации для стабильной работы в условиях длительных заездов по гоночной трассе.

Внешне хэтчбек можно узнать по массивному аэродинамическому обвесу с крупным спойлером и спортивными бамперами. Дополняют образ кованые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Модель также получила спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, но при этом полностью лишилась заднего дивана ради снижения массы.

