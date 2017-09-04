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4 сен 2017

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит в России дефорсированный двигатель

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит в России дефорсированный двигатель

Toyota заявила для обновленного внедорожника Land Cruiser Prado на российском рынке четыре двигателя. Это следует из появившегося в базе Росстандарта Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Три из них прекрасно знакомы по нынешней итерации Land Cruiser Prado: это 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с., турбодизель объемом 2,8 л (177 л.с.) и 4-литровый V6 мощностью 282 л.с. Однако после обновления внедорожник получит еще и дефорсированный вариант последнего силового агрегата: его мощность будет снижена до 249 л.с. Такое решение легко объяснить: на машины с двигателями мощнее 250 л.с. у нас в стране действуют высокие ставки транспортного налога.

Кстати, а вот вариант с мотором мощностью 163 л.с. может и не появиться: им оснащается базовая версия Land Cruiser Prado, которая по цене оказывается конкурентом с Toyota Fortuner, продажи которого стартуют осенью.

О том, что изменится после рестайлинга мы уже практически все знаем благодаря многочисленным утечкам. В экстерьере главные изменения ждут переднюю часть. Новая хромимрованная угловатая радиаторная решетка и иные светодиодные фары придадут внедорожнику более солидный облик и приблизят его внешность к «старшему» Land Cruiser 200. Сзади изменится графика фонарей и выштамповка для крепления номера автомобиля.

Немного изменений и в салоне автомобиля. Поменяется приборная панель, где появятся отдельные циферблаты указателя уровня топлива и температуры. На центральной панели появится экран новой информационно-развлекательной системы, а также иной блок управления второстепенными функциями автомобиля.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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