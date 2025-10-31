Toyota и Lexus отзывают 1,28 миллиона машин из-за сбоя в системе кругового обзора

В Японии стартовала одна из крупнейших отзывных кампаний за последние годы. Компании Toyota и Lexus объявили об отзыве более 1,28 миллиона автомобилей, произведенных с сентября 2021 по сентябрь 2025 года.

Причиной стал сбой в программном обеспечении системы панорамного обзора. Как сообщили в Министерстве транспорта Японии, при движении задним ходом изображение с камер может отображаться с искажениями, зависать или исчезать с экрана. Особенно часто ошибка проявляется сразу после запуска двигателя, повышая риск столкновения при парковке.

В список попали популярные модели Toyota RAV4, Prius, Voxy, а также премиальные Lexus RX350, RX450 и LS500. Под отзыв попала и Subaru Solterra, созданная на совместной с Toyota электрической платформе.

По данным производителя, известно о 26 случаях неправильной работы камер, однако аварий зафиксировано не было. Владельцам автомобилей предложат обновление программного обеспечения, которое устранит проблему.

