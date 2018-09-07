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7 сен 2018

Toyota стала партнером масштабного фестиваля экстрима и спорта Moscow City Games 2018

Toyota стала партнером масштабного фестиваля экстрима и спорта Moscow City Games 2018
Автор фото: Тойота

Сильнейшие райдеры планеты в дисциплинах MTB и BMX сойдутся в битве за первое место и внушительный призовой фонд на одном из самых больших трамплинов города

8 сентября, в рамках Дня города, при участии Toyota пройдет экстрим-фестиваль Moscow City Games 2018.

На главной аллее спорткомплекса «Лужники» разместится гигантский трамплин, где лучшие райдеры мира будут соревноваться в контестах по дерту и флэтленду в дисциплинах MTB и BMX. Соревнования пройдут в формате Invitational – это значит, что зарегистрироваться на участие могут только профессионалы и топовые атлеты.

Среди участников победитель прошлогоднего Moscow City Games и многократный призер российских и международных BMX-контестов Ирек Ризаев

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При написании новости использовалась информация:
Пресс-служба представительства Toyota в России

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