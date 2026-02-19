Автомобильный портал Motorpage
19 фев 2026

Владельцы подают в суд на Toyota из-за проблем с коробкой передач

Владельцы подают в суд на Toyota из-за проблем с коробкой передач
Автор фото: фирма-производитель

В США подан уже третий коллективный иск, связанный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач UA80, которая устанавливалась на широкий ряд моделей Toyota и Lexus. Истцы утверждают, что трансмиссия постоянно ломается, что может привести к ДТП

Согласно материалам дела, владельцы сталкиваются с отказами включения передач, резкими переключениями, задержками реакции, посторонними шумами, запахом гари и внезапной потерей мощности. В исках говорится о двух ключевых дефектах. Первый связан с перегревом коробки, который ускоряет износ внутренних компонентов и ухудшает свойства трансмиссионной жидкости. Второй носит программный характер и заключается в некорректной логике работы управления, вызывающей преждевременные переключения и повышенные нагрузки на узлы.

Отдельное внимание в судебных документах уделено тому, что проблемы проявляются задолго до окончания заявленного срока владения автомобилем, что негативно сказывается на остаточной стоимости машин. Тем более компания отказывается бесплатно менять коробку передач, перекладывая все финансовое бремя на клиентов.

В расширенный список потенциально затронутых моделей вошли такие автомобили, как Toyota Highlander, Toyota Camry, Toyota RAV4, а также ряд моделей Lexus, включая RX, ES, NX и TX. Истцы требуют компенсаций, возмещения расходов и пересмотра подхода компании к устранению дефекта.
 

