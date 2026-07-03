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3 июл 2026

Volkswagen выпустил для Японии ограниченную спецверсию Golf R Black Edition II

Volkswagen выпустил для Японии ограниченную спецверсию Golf R Black Edition II
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen подготовила для японского рынка специальную серию хот-хэтча Golf R под названием Black Edition II. Новинка выйдет ограниченным тиражом всего 500 экземпляров и отличается не только оригинальным оформлением, но и рядом технических доработок

Главным внешним атрибутом модели станет черный цвет кузова с затемненными логотипами бренда. Кроме этого, спецверсия отличается тонированными стеклами, оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками, а также черными тормозными суппортами. Завершают образ увеличенный задний спойлер. Изменения в салоне ограничились декоративными вставками.

Под капотом сохранилась 2,0-литровая турбированная четверка мощностью 333 л.с. и 420 Нм. При этом Golf R Black Edition II получил облегченную выпускную систему Akrapovic с регулируемым клапаном и новый режим дрифта. Максимальная скорость – 270 км/ч.

Стоимость специальной версии начинается с 7,9 миллиона иен, что соответствует примерно 3,8 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
autoblog

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