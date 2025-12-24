Автомобильный портал Motorpage
Volkswagen готовит для Китая гибридный Passat с запасом хода 1300 км

Volkswagen готовит для Китая гибридный Passat с запасом хода 1300 км
Автор фото: Autohome

В 2026 году семейство Passat, выпускаемое совместно с концерном SAIC, пополнится гибридной модификацией ePro. Компания уже опубликовала технические характеристики будущей новинки

Гибридный Passat ePro оснащен бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 129 л.с. и одним электродвигателем на 197 л.с. Комплектуется модель 22-киловаттной батареей с запасом хода на электротяге 150 км. Заявленный запас хода в гибридном режиме – 1300 км.

Судя по опубликованным изображениям, гибрид внешне отличается иными бамперами и отсутствием традиционной решетки радиатора. Длина кузова составляет 5017 мм, а колесная база – 2871 мм. Внутри появились цифровая приборная панель на 10,3 дюймов, тачскрин мультимедийной системы на 12,9 дюймов и отдельный экран для переднего пассажира. Также можно заметить, что модель получила новое рулевое колесо 8-угольной формы.

При написании новости использовалась информация:
autohome

