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11 мар 2025

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen объявил об отзыве 177 493 кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport (Teramont на других рынках) 2024–2025 модельных годов в США. Причиной стала возможная неправильная установка крышки двигателя после сервисного обслуживания

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), крышка может отсоединиться и расплавится при контакте с горячими компонентами двигателя, что повышает риск возгорания.

Для устранения проблемы дилеры Volkswagen должны будут заменить крышку двигателя. Владельцам автомобилей компания компенсирует все расходы на вынужденный ремонт.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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