Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

Volkswagen объявил об отзыве 177 493 кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport (Teramont на других рынках) 2024–2025 модельных годов в США. Причиной стала возможная неправильная установка крышки двигателя после сервисного обслуживания

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), крышка может отсоединиться и расплавится при контакте с горячими компонентами двигателя, что повышает риск возгорания.

Для устранения проблемы дилеры Volkswagen должны будут заменить крышку двигателя. Владельцам автомобилей компания компенсирует все расходы на вынужденный ремонт.