Окружной суд Сан-Франциско рассмотрит предложение немецкого концерн Volkswagen AG и группы компаний Robert Bosch GmbH о выплате новых компенсаций своим клиентам в США в рамках урегулирования последствий «дизельного скандала».

Расходы немецкого автопроизводителя в рамках устранения последствий «дизельгейта» с каждым судебным разбирательством только увеличиваются. Ранее концерн уже согласовал с властями США суммы компенсаций и программы отзыва автомобилей с 1,6-литровыми и 2,0-литровыми дизельными двигателями семейства EA189, теперь пришел черед 3,0-литровых агрегатов.

Официальные представители VW AG предложили выкупить у 20 тысяч американских клиентов автомобили с такими силовыми агрегатами за их полную стоимость и дополнительно заплатить 7,5 тысяч долларов компенсации. В общей сложности, на это планируется выделить 1,26 млрд долларов.

Еще 60 тысяч дизельных немецких автомобилей предложно отозвать и по специально разработанной методике привести их в соответствие заявленным показателям выбросов диоксида азота. В этом случае владелец автомобиля, кроме бесплатного ремонта, получит компенсацию в размере от 7 до 16 тысяч долларов. Кроме того, поскольку методика в некоторых случаях может негативно отразиться на динамических характеристиках автомобиля, концерн предлагает выплатить их владельцам дополнительную компенсацию в размере 500 долларов.

Robert Bosch GmbH, который ранее был признан соучастником по этому процессу, выплатит 327,5 млн долларов компенсаций, которые будут поделены между владельцами автомобилей с двухлитровыми «дизелями» (им отойдет 163,3 млн долларов) и трехлитровыми «дизелями» (они получат 113,3 млн долларов).

Предложенная программа будет рассмотрена Окружным судом Сан-Франциско 14 февраля текущего года.