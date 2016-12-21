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21 дек 2016

Volkswagen AG потратит еще 1,6 млрд долларов на покрытие ущерба по «дизельгейту»

Volkswagen AG потратит еще 1,6 млрд долларов на покрытие ущерба по «дизельгейту»
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкий концерн Volkswagen AG согласовал с правительством Канады план по урегулированию последствий «дизельного скандала».

Немецкий автопроизводитель продолжает увеличивать расходы на покрытие ущерба от «дизельгейта» на североамериканском авторынке. На этот раз, VW AG выплатит штраф канадскому правительству и компенсации своим клиентам в стране.

В ходе разбирательств было установлено, что на проведение отзыва и последующий ремонт или выкуп автомобилей брендов VW AG с дизельными двигателями семейства EA189 с канадского авторынка, концерну необходимо выделить около 2,1 млрд канадских долларов (приблизительно 1,6 млрд долларов США). Напомним, что на данный момент на территории страны зарегистрировано около 105 тысяч таких автомобилей.

Также, согласно текущему законодательству страны, как проигравшая сторона, Volkswagen AG должен будет покрыть все судебные и административные издержки. По оценке государственных экспертов, это обойдется автопроизводителю в 15 млн долларов США.

Кроме того, в большей части из этих случаев, концерн обязуется выплатить владельцам «грязных» дизельных автомобилей компенсацию ущерба в размере 5 тысяч долларов США. По предварительным подсчетам, в общей сложности клиенты концерна получат около 525 млн долларов США в качестве компенсаций.

Таким образом, общие расходы Volkswagen AG на урегулирование последствий «дизельгейта» на североамериканском рынке составят около 16,3 млрд долларов США без учета компенсаций. Об окончательной сумме можно будет судить только после сентября 2018 года. Напомним, что американские клиенты VW AG могут обратиться в представительство концерна с требованием о проведении ремонта или выкупе автомобиля, а также за получением компенсаций.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News, Интерфакс, Мотор

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