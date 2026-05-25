Volkswagen и Xpeng представили электроседан ID. Unyx 07 с запасом хода 558 км

В Китае представили новый электрический седан Volkswagen ID. Unyx 07, который был создан совместным предприятием Volkswagen и Xpeng

Новинка получила оригинальный дизайн с U-образными матричными фарами, спортивными бамперами и широким воздухозаборником. Также модель выделяется скрытыми дверными ручками, пластиковыми накладками по всему периметру кузова и 19-дюймовыми колесными дисками. Габариты модели составляют 4853 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1566 мм в высоту при колесной базе 2826 мм.

Внутри имеется 10-дюймовая цифровая «приборка», 15-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, 27-дюймовый проекционный дисплей и отдельный экран для переднего пассажира на 12 дюймов. Мультимедийная система оснащена голосовым помощником на базе искусственного интеллекта. Кроме этого, оснащение включает аудиосистему с 12 динамиками, панорамную крышу площадью 1,6 кв. м. и атмосферную подсветку с 30 вариантами цветов.

ID. Unyx 07 комплектуется одним электромотором мощностью 228 л.с. и батареей емкостью 60 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 558 км по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. В будущем появится модификация с более энергоемкой батареей.

