Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2026

Volkswagen планировала выпустить гибридную версию ID. Buzz, но что-то пошло не так

Volkswagen планировала выпустить гибридную версию ID. Buzz, но что-то пошло не так
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что Volkswagen рассматривала возможность выпуска минивэна ID. Buzz с гибридной силовой установкой. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за конструктивных ограничений платформы

Как рассказал глава подразделения Volkswagen Commercial Vehicles Штефан Меха, инженеры изучали возможность установки EREV-системы (последовательный гибрид), при которой двигатель внутреннего сгорания не приводит автомобиль в движение, а лишь подзаряжает тяговую батарею. Такой подход мог бы снизить зависимость от зарядной инфраструктуры и сделать модель более привлекательной для покупателей.

Главной проблемой стала архитектура MEB, созданная исключительно для электромобилей. Из-за короткого переднего свеса в конструкции ID. Buzz не удалось найти место для размещения бензинового двигателя. Напомним, что на платформе MEB построено более 20 моделей, включая Volkswagen ID.3, ID.7 Tourer, а также Ford Explorer и Capri.

Все же наработки инженеров не пропали даром, и данную гибридную систему в итоге получил кроссовер Volkswagen ID.Era 9X, разработанный совместно с SAIC. Модель оснащена мотором объемом 1,5 литра и двумя электродвигателями. Суммарная мощность системы – 517 л.с. Привод – полный. Заявленный максимальный запас хода – 1260 км.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen не отказался от идеи внедорожника Amarok

22 июля 2026

Volkswagen впервые отправит автомобили китайской сборки на экспорт в Центральную Азию

15 июля 2026

Volkswagen признал главную проблему и готовится к новой волне масштабной экономии

13 июля 2026
Volkswagen ID. Unyx 09

Volkswagen готовит спортивный электроседан ID. Unyx 09 мощностью почти 500 л.с.

13 июля 2026

Volkswagen отказалась от газонокосилок. За солнечной электростанцией теперь ухаживают 100 овец

09 июля 2026

Volkswagen показал суперкар, который пока существует только в мечтах дизайнеров

07 июля 2026

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть? Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 5 8