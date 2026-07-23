Volkswagen планировала выпустить гибридную версию ID. Buzz, но что-то пошло не так

Стало известно, что Volkswagen рассматривала возможность выпуска минивэна ID. Buzz с гибридной силовой установкой. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за конструктивных ограничений платформы

Как рассказал глава подразделения Volkswagen Commercial Vehicles Штефан Меха, инженеры изучали возможность установки EREV-системы (последовательный гибрид), при которой двигатель внутреннего сгорания не приводит автомобиль в движение, а лишь подзаряжает тяговую батарею. Такой подход мог бы снизить зависимость от зарядной инфраструктуры и сделать модель более привлекательной для покупателей.

Главной проблемой стала архитектура MEB, созданная исключительно для электромобилей. Из-за короткого переднего свеса в конструкции ID. Buzz не удалось найти место для размещения бензинового двигателя. Напомним, что на платформе MEB построено более 20 моделей, включая Volkswagen ID.3, ID.7 Tourer, а также Ford Explorer и Capri.

Все же наработки инженеров не пропали даром, и данную гибридную систему в итоге получил кроссовер Volkswagen ID.Era 9X, разработанный совместно с SAIC. Модель оснащена мотором объемом 1,5 литра и двумя электродвигателями. Суммарная мощность системы – 517 л.с. Привод – полный. Заявленный максимальный запас хода – 1260 км.

