16 дек 2025

Volkswagen показал новый ID. Polo. Электрический хэтч станет мощнее и просторнее бензинового

Автор фото: фирма-производитель

Серийная версия выйдет на рынок в течение ближайших месяцев и займет место самой бюджетной электрической модели бренда

На старте продаж 5-дверный хэтч предложат с тремя версиями одномоторных электрических установок мощностью 116, 135 и 211 л.с. Для начальных комплектаций предусмотрена литий-железо-фосфатная батарея емкостью 37 кВтч. Более мощные модификации получат новый аккумулятор с никель-марганец-кобальтовой химией на 52 кВтч. С самой энергоемкой батареей запас хода составит 450 км. Позднее линейку дополнит версия ID. Polo GTI с более мощным электромотором.

По размерам электрокар близок к классическому Polo (4053х1816х1530 при колесной базе 2600 мм), однако благодаря компактной архитектуре инженерам удалось увеличить свободное пространство на заднем ряду и в багажнике. Его объем теперь составляет от 435 до 1243 литров (со сложенными задними сиденьями), что примерно на четверть больше, чем у бензиновой модели.

При написании новости использовалась информация:
autocar

