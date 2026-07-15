Volkswagen впервые отправит автомобили китайской сборки на экспорт в Центральную Азию

Что это значит для российского рынка?

Компания Volkswagen впервые намерена поставлять автомобили, произведенные на китайских предприятиях FAW Volkswagen и SAIC Volkswagen, на зарубежные рынки. Первыми регионами для экспорта станут Казахстан, Узбекистан, страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа.

До настоящего момента автомобили Volkswagen китайской сборки выпускались исключительно для внутреннего рынка. Такие модели традиционно адаптировались под местные предпочтения. Это касается дизайна, размеров кузова, оснащения и силовой установки. К слову, речь идет не только об электрокарах.

До конца 2026 года Volkswagen планирует организовать локальную сборку восьми моделей в Узбекистане. В производственную программу войдут Tiguan L Pro, Passat Pro, Teramont Pro и автомобили семейства Jetta.

Параллельно компания завершила сертификацию трех моделей для Казахстана. На местном рынке вскоре должны появиться Volkswagen Magotan, который будет продаваться под названием Passat, кроссовер Tayron L и Jetta VS7. Сейчас в Казахстане официально представлен только Touareg словацкого производства.

Изменение экспортной стратегии связано с трудной ситуацией на китайском рынке. Несмотря на лидерство Volkswagen среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, спрос продолжает смещаться в сторону электрокаров. Их доля уже достигла 54%, а продажи выросли на 3,9% до 4,7 миллиона автомобилей. На этом фоне реализация автомобилей Volkswagen в Китае сократилась на 28,9% до 665 566 машин за последний год, хотя еще несколько лет назад компания продавала более 1 миллиона автомобилей.

Использование китайских заводов в качестве экспортной базы позволит Volkswagen эффективнее загружать производственные мощности и снизить издержки благодаря местным цепочкам поставок. В дальнейшем компания может расширить географию поставок, включая страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также начать экспорт разработанных в Китае электромобилей и гибридов для усиления конкуренции с BYD, Geely и другими китайскими производителями.

Рассчитывать на официальное возвращение Volkswagen в Россию пока не стоит. Компания не делает заявлений о возобновлении деятельности на российском рынке, а экспорт в Казахстан и Узбекистан объясняется необходимостью загрузить китайские предприятия на фоне снижения спроса внутри Китая. При этом, если локальная сборка в Узбекистане действительно начнется по плану, этот рынок может стать одним из крупнейших региональных хабов немецкого концерна. В таком случае российские дилеры получат еще один стабильный источник поставок автомобилей, запчастей и комплектующих. Это способно увеличить объем предложения автомобилей Volkswagen в России и частично стабилизировать цены на фоне развития параллельного импорта.

