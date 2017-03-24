Но если мастер, вместо того, чтобы «крутить гайки», станет разговаривать с клиентами, не увеличит ли это сроки ремонта?

Нет. Общение с клиентом, наоборот, позволяет сэкономить время. Во-первых, еще до того, как автомобиль въедет в ворота сервиса, механик будет знать, что ему придется с ним делать и успеет подготовиться. Во-вторых, значительная экономия времени ожидается за счет того, что дополнительный ремонт не придется согласовывать с клиентом через мастера-консультанта. Как это происходит сейчас, например, механик в процессе работы с автомобилем увидел, что надо поменять тормозные колодки. Он сообщает об этом мастеру, тот дозванивается до клиента… Процесс небыстрый, а работа, тем временем, стоит.

Дополнительно ускоряет время обслуживания и то, что у нас на каждом посту работают два специалиста. Если один общается с клиентом, то второй продолжает заниматься автомобилем. Многие операции делаются параллельно. Тем самым экономится время клиента. Мы хотим избежать ситуации, когда человеку приходится уезжать из сервиса по своим делам, а потом возвращаться за автомобилем. В крупных городах это очень актуально. Никто не хочет тратить лишнее время на дорогу – лучше немного посидеть и подождать.

И это, еще один аспект, который требуется учитывать для реализации концепции «персонального сервиса». Чтобы сертифицировать под нее дилерский центр, частенько требуется реконструкция самого здания – как мастерской, так и создание комфортабельной зоны ожидания. Кстати, стену между зоной ожидания и мастерской мы делаем прозрачной, чтобы избежать эффекта «черного ящика», когда машина заехала в ремзону и пропала. Клиент, конечно же, не обязан находится рядом с механиком, но при желании он может видеть все, что происходит с его автомобилем.