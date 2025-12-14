Инструктор в автошколе меня учил: «Каждую минуту на каждом километре дороги тебе может встретиться отморозок, пьяный или наркоман. Поэтому никогда не задерживайся в потоке — всегда разгоняйся минимум до 70. Чем быстрее ты покинешь каждый конкретный километр, тем больше шансов добраться до дома»

В конце девяностых его слова были оправданны. Камер фиксации нарушений не было, а садиться за руль после пьянки никто не боялся. Знакомый инспектор, помню, остановил человека, который ехал с открытым окном и попивал из банки джин-тоник. Это был рядовой случай. В те годы в ДТП погибало по 30 тысяч человек в год, сейчас — в два раза меньше. Поэтому тогда на дороге действительно лучше было не задерживаться.

Постепенно появлялись камеры, повышались штрафы, но все равно вплоть до 2020 года автовладельцы старались ехать быстро, поскольку у всех была конкретная физическая цель — точка Б. Переворот случился после пандемии, когда понятие общего потока исчезло и трафик приобрел ярко выраженный фрагментарный характер. Стал разрозненным.

Особенно ярко это проявляется на МКАД. Ты попадаешь, говоря языком «Яндекс-карт», в «желтую» зону, где движение не быстрее 40–50 км/ч. Поток не плотный и можно свободно обгонять, а через несколько минут добираешься до …абсолютно свободного «зеленой» МКАД, где ехать можно в два с лишним раза быстрее. На хорошей скорости проезжаешь десяток километров, пока снова не упираешься в «желтую» зону, и опять играешь в шашки до следующей «зеленки».

Это стало чертой всех больших городских магистралей. Я регулярно попадаю из «зеленой» зоны в «желтую» и обратно на Рязанском проспекте, на Новорижском и даже на Садовом. Странная аномалия превратилась в правило. Что за причина заставляет часть потока терять скорость на голом месте? Я начал рассматривать водителей, едущих во главе «овощного сектора», и каждый раз наблюдал одно и то же — они все сидят в телефонах. Достаточно одного-двух таких водителей — и позади них гарантированно возникает несколько километров «желтизны».

В принципе, их можно понять. После ковида физических целей в городе стало меньше. Теперь большинство целей в телефоне: встречи, покупки, общение, работа, инвестиции, учеба. Поэтому человек не торопится в автомобиле — он торопится в телефоне.

В 1990 х тоже были люди, которые не спешили в физической реальности. Помню, один знакомый рассказывал о своих правилах жизни. «Днем на дорогах суетливо, а ночью я плохо вижу, — рассуждал он за рулем своей «Волги», — поэтому выезжаю в сумерках, да и город вечером особенно красив». Он редко когда набирал больше 50–60 км/ч и сейчас бы хорошо вписался в смартфонно-овощной поток. Правда, на этой «овощебазе» он оказался бы единственным, кто наслаждается вечерним городом. Для основной массы водителей сегодня дорога не имеет эстетической ценности. Они не любуются вечерним городом, они лишь перевозят свои смартфоны из одной локации в другую.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

