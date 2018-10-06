Московский международный автосалон (ММАС-2018) все же состоялся, как будто назло и вопреки тому, что вытворял с его участниками сам организатор – выставочный центр «Крокус Экспо». Впрочем, было и хорошее…

Парадоксально, но МВЦ «Крокус Экспо» словно поставил перед собой цель: «закошмарить» тех, кто согласился участвовать в этом мероприятии (кстати, вложив в него немаленькие деньги). Еще за пару дней до открытия салона уже практически построенные стенды безапелляционно заставляли переносить на десятки метров, полностью игнорируя первоначальные проекты и уже выполненную работу; то там, то здесь у экспонентов возникали сложности, а иногда и настоящие «междоусобные» конфликты, обусловленные хаосом, посеянным оргкомитетом. Да и в последующие дни все время проявлялись недоразумения, мешавшие работать (в том числе и прессе). И это при том, что большинство игроков отечественного авторынка попросту отказались от участия в нынешнем ММАС. Видимо, памятуя и о чрезмерно завышенных расценках владельца выставочных площадей, и об организационном бардаке, который здесь никак не могут побороть, даже несмотря на поступательное уменьшение масштабов мотор шоу.

Тем не менее автосалон прошел. А бренды, принявшие в нем участие, сумели доказать, что в условиях всевозможных санкций, кризисов и падений спроса отечественный автомобильный рынок жив, он развивается и готов предоставить россиянам все, к чему они проявят интерес, будь то рестайлинговый хэтчбек в массовом сегменте, «заряженная» спортивная модель, роскошный представительский седан или практичный и инновационный внедорожник. О всех ключевых новинках, показанных на этой выставке, и марках, их представивших в Первопрестольной, вы можете прочитать на следующих страницах.

А за державу не обидно

Вне всякого сомнения, одной из важнейших премьер Московского автосалона стал люксовый седан Aurus Senat. Хотя бы потому, что он открыл новую эпоху в отечественном автомобилестроении

Уж сколько споров было об этом автомобиле, чего только о нем ни говорили. Даже после того, как президент страны проследовал на новом лимузине на свою инаугурацию, злые языки вещали, что это был макет, шины которого рассчитаны на скорость не более 40 км/ч. Другие уверяли, что автомобиль создан целиком из зарубежных деталей и использует платформу концерна Volkswagen, в то время как третьи утверждали, что двигатель позаимствован то ли у Porsche, то ли у BMW…

И вот на подиуме стоит, сверкая полированными боками, огромный седан, своей величественной статью сравнимый разве что с Rolls Royce, причем с его флагманской моделью Phantom. Собственно, и сравнивать Aurus можно лишь с этим харизматичным «англичанином», поскольку все прочие представительские автомобили по размерам недотягивают. Российский лимузин немного короче, чем Phantom, но шире и выше, а весит почти на 200 кг больше. В цифрах это значит, что длина седана равна 5630 мм, ширина – 2020 мм, высота – 1685 мм, масса – 1740 кг. Колесная база составляет 3300 мм, а 200-миллиметровому дорожному просвету позавидуют многие кроссоверы.

Силовая установка гибридная. Основной двигатель бензиновый 8-цилиндровый 4,4-литровый с турбонаддувом, развивающий 598 л.с. Ему помогает электромотор, доводящий суммарную мощность до 660 л.с. Отечественный 9-диапазонный «автомат» имеет уникальную конструкцию – использует фрикционы вместо гидротрансформатора. Бензиновый двигатель делали с помощью компании Porsche по нашему спецзаданию, так что блок цилиндров у него собственный, не имеющий аналогов. Через некоторое время обещают представить и 12-цилиндровый агрегат на той же архитектуре, мощность которого превысит 800 л.с. Платформа нового детища отечественного автопрома полностью оригинальная, в чем можно было убедиться здесь же, на выставке, изучив «скелет» шасси с элементами подвески.

А значит, злые языки должны теперь утихнуть, потому что автомобиль вполне реален, умеет ездить и уже возит президента, причем гораздо быстрее 40 км/ч. Да, он использует зарубежные комплектующие, но в основном это электронная начинка, которая здесь самая передовая. В целом же разработка наша, российская. Осталось лишь узнать, каков Senat в деле. Выяснить это удастся скоро: в январе 2019 года должны стартовать продажи нового седана по ориентировочной цене от 10 млн рублей.

Кто в доме хозяин?

Будучи однозначным лидером отечественного рынка, бренд Lada показал, что и в последующие годы не намерен уступать своих позиций

Зрители, пришедшие на стенд крупнейшего российского автопроизводителя, попросту терялись: какому экспонату в первую очередь уделить внимание? Новой линейке Lada Granta – безапелляционного бестселлера в стране? Концепту Lada 4x4 Vision – долгожданному преемнику легендарной «Нивы»? А может, XRAY Cross или Vesta Sport, каждый из которых обещает стать одним из популярнейших автомобилей в своей нише? Какую новинку ни возьми, будет интересно!

Мы начнем с обновленной Granta, продажи которой стартовали в первый день осени. Тут ключевых новостей несколько. Так, теперь гамма этой модели состоит сразу из четырех версий – к седану и лифтбеку добавлены хэтчбек и универсал, ранее предлагавшиеся как модель Kalina. При этом все кузова отныне выполняются в едином фирменном стиле, уже знакомом по модели Vesta, – команда дизайнеров во главе со Стивом Маттином поработала на славу. Более всего это заметно спереди, где доминирует «икс-графика», хотя и по остальным элементам кузова карандаши вазовских экстерьерщиков прошлись решительно. Куда интереснее выглядят и интерьеры, к которым мы относим также улучшенную эргономику, сопоставимую с зарубежными моделями. В числе других усовершенствований – повышенный акустический комфорт, улучшенная обзорность, более удобные сиденья и доработанное рулевое управление. Линейка двигателей включает три силовых агрегата – мощностью 87, 98 и 106 л.с., трансмиссий тоже три – 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» и 5-ступенчатый «робот». Настройки последнего серьезно обновили. Так, на 30% сокращено время переключения передач и введено два новых режима работы – creeping mode для облегчения движения в пробках и «зимний» для начала движения на второй передаче в ручном режиме.

До конца года в дилерские салоны должна попасть и еще одна серийная новинка из Тольятти – Lada XRAY Cross: практичная модель, адресованная молодежи. Именно ради людей, ведущих активный образ жизни, конструкторы перенастроили шасси, добившись более азартной управляемости, расширили до 1810 мм колею (благодаря чему автомобиль стал самым широким среди всех Lada), подняли до 215 мм клиренс, на задние колеса установили дисковые тормоза и, разумеется, сделали «кроссоверский» обвес. Другая важнейшая новация – система Lada Ride Select, которая позволяет выбрать один из пяти режимов управления машиной. В частности, Sport делает более чувствительной педаль «газа», меняет настройки силового агрегата и противобуксовочной системы, два других режима дают возможность увереннее ездить вне асфальта, будь то песок, снег или грязь.

А вот концепт Lada 4x4 Vision – дело будущего, однако не слишком отдаленного: предполагается, что внедорожник бренда, недавно отметивший свое 40-летие, в новом поколении может встать на конвейер уже в 2021 году. Понятно, что с технической точки зрения он будет во многом базироваться на инженерии партнеров по глобальному Альянсу Renault Nissan-Mitsubishi, а уж у них в самом деле есть что позаимствовать и в области подвески, и по полным приводам, и по моторам. Хотя у тольяттинцев и собственного опыта хватает. Что же касается дизайна, то внешний вид автомобиля впечатляет – он вышел по-настоящему брутальным, атлетичным, но одновременно модным, вобрав в себя как современную стилистику российской марки, так и цитаты из родоначальника модели – некогда еще советской «Нивы». Нам этот проект понравился.

Олег Груненков, директор проектов Lada Largus и Lada XRAY Было много споров по поводу того, как позиционировать Lada XRAY Cross – высокий хэтчбек, кроссовер? Мы все споры прекращаем, сообщая, что это безальтернативный кроссовер, который имеет большой дорожный просвет, крупные 17-дюймовые колеса и достаточно агрессивный внешний вид. Модель получилась яркая, с новой ходовой частью и при этом практичная. К примеру, спинка переднего пассажирского кресла целиком складывается, за счет чего образуется ровная площадка, и вместе со сложенными задними сиденьями полезный объем для перевозки багажа достигает 1500 л. Мы также сдвинули на 25 мм назад второй ряд, тем самым увеличив пространство для ног задних пассажиров. Передние сиденья – абсолютно новые, с улучшенной боковой поддержкой, выполненные из современных материалов. А обогреваемый руль впервые в практике Lada появляется уже в базовой комплектации. Хотя машина очень компактная, трансформация салона позволяет сделать ее удобной для эксплуатации в разных условиях, будь то поездки в мегаполисе или же вылазки на природу.

Эстетам и прагматикам

Компании Renault удалось сделать почти невозможное – ее экспозиция стала одинаково притягательной как для поклонников высокого автомобильного искусства, так и для людей практичных, ценящих в машинах их универсальность

Мировой дебют шоу-кара купе-кроссовера Renault Arkana впору сравнить с бомбой, разорвавшейся на фоне пасторали: все знали, что французы подготовили премьеру, но никто не думал, что она окажется до такой степени яркой и амбициозной. Шутка ли, практически единогласно журналисты назвали эту модель самым красивым экспонатом Московского международного автосалона.

Как видим, неспроста старший вице-президент по корпоративному дизайну группы Renault Лоренс ван ден Акер в этот день чувствовал себя настоящим именинником – он и его команда вновь выполнили работу на отлично. Не скрывал удовлетворения и Николя Мор, старший вице-президент Renault, операционный директор региона Евразия группы Renault: он готовится заполучить продукт, способный переманить клиентов от целой когорты других брендов, в том числе премиальных. И это наверняка произойдет не только на российском рынке, где элегантная модель была придумана и совсем скоро встанет на конвейер (подробно мы рассказываем о ней в рубрике «Автомобиль с обложки»), но и во многих других странах.

Тем же, кому машина «на все случаи жизни» требуется уже сегодня, французская компания преподнесла еще один презент – серию Stepway. К уже известному ее представителю хэтчбеку Sandero Stepway, ныне прошедшему модернизацию, теперь присоединились еще две модификации – кросс-седан Logan Stepway и грузо-пассажирский «каблучок» Dokker Stepway. Их главное отличие от стандартных версий – повышенный до 195 мм клиренс и пластиковый обвес по всему кузову, призванный защищать его покрытие за пределами асфальта. Кроме того, новинки оснащены современной мультимедиасистемой MediaNav 4.0 с поддержкой как Android Auto, так и CarPlay. Наконец, седан и хэтчбек, вошедшие в новую линейку, будут предлагаться еще и с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, что для поклонников Renault – практически бальзам на сердце.

В том, что все эти автомобили окажутся на пике спроса, сомневаться не приходится. Как подчеркнул в беседе с «Автопанорамой» генеральный директор компании «Renault Россия» Андрей Панков, на версию Stepway в нашей стране приходится до 85% спроса в структуре сбыта хэтчбека Sandero. При этом покупателям ждать долго не придется: обе легковые новинки начнут продавать уже в конце осени, а Dokker Stepway появится у официальных дилеров французской марки в начале 2019 года.

Андрей Панков, генеральный директор «Renault Россия» Кросс-купе Arkana – первый подобный продукт в массовом сегменте на российском рынке, и мы с ним тянуть не будем: продажи этого автомобиля запланированы уже на первую половину 2019 года. Рассчитываем, что в основном новинкой заинтересуются автомобилисты в возрасте 30 45 лет, которые получат не только элегантный и практичный кузов, соответствующий самым передовым мировым тенденциям, но и все то, чем славится Renault в России. Имею в виду надежный полный привод, отличную проходимость, неубиваемую подвеску, простор и продуманность салона. Причем ко всему этому, благодаря новому поколению SUV-платформы, добавится также совершенно новый для Renault мотор, разработанный в сотрудничестве Альянса и его партнера. Arkana будет иметь самую длинную колесную базу в C-сегменте, а по своей оснащенности приблизится к флагману нашей SUV-линейки – модели Koleos.

Что же касается серии Stepway, то ее запуск отражает существующий на российском рынке тренд по росту спроса на кроссоверы, который сейчас едва ли не превзошел данный показатель в сегменте седанов. Мы видим, что это очень востребованный покупателями формат. Показательно, что Logan Stepway – чисто российская история: кросс-седан разрабатывался инженерами Renault и АвтоВАЗа с учетом многочисленных пожеланий наших автомобилистов. Пока на других рынках мира таких версий модели не будет, но в будущем, в случае ее успеха, это вполне возможно.

Восточные сладости

Входя в число наиболее популярных брендов на российском рынке, две родственные марки из Кореи – Hyundai и KIA – попросту не могли проигнорировать выставку в Москве. И не напрасно: их стенды оказались одними из самых посещаемых на ММАС

Центральным экспонатом Hyundai стал кроссовер Santa Fe новейшего поколения. Его мировой дебют состоялся нынешней весной в Женеве, и вот теперь «кореец» добрался до России. При этом именно у нас впервые было решено представить особую версию Black & Brown. Как следует из ее названия, салон кроссовера выполнен в черно-коричневых тонах, в то время как его комплектация включает все опции, которые в принципе предлагаются для модели Santa Fe. Так, Black & Brown полагается дополнительная шумоизоляция лобового и передних боковых стекол, комплекс безопасности Smart Sense, адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, проектор показаний на лобовое стекло и многое другое. Под капотом кроссовера расположен 2,2-литровый турбодизель мощностью 200 л.с., с которым сочетается 8-диапазонный «автомат». Также Santa Fe может быть оборудован 2,4-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 188 л.с. и 6-диапазонным «автоматом» (правда, для особой версии он не предусмотрен). Зато все модификации машины нового поколения оснащены полным приводом.

Еще более масштабной стала экспозиция KIA. Причем как по занимаемой площади – 2470 м², так и по числу премьер, в числе которых оказались и рестайлинговые модели, и новые поколения автомобилей. Во-первых, жителям и гостям Москвы корейцы показали сразу три легковые машины из размерного сегмента С. Это хэтчбек и универсал Ceed третьей генерации, а также новый (опять же в третьем поколении) седан Cerato. Любопытно, что если Ceed компания позиционирует прежде всего как европейскую модель (созданную в основном с учетом вкусов и привычек европейцев), то у Cerato целевая аудитория намного шире – практически весь мир. А потому машины отличаются и визуально, и технически – многие важнейшие узлы и агрегаты у них разные. В том числе моторы. При этом новый Ceed в самой компании нередко именуют не иначе, как Auto Sapiens – «автомобиль разумный», что обусловлено беспрецедентным для данного сегмента комплексом систем интеллектуальной помощи. В частности, «кореец» уже соответствует стандарту автопилотирования второго уровня (подробнее об этом можно прочитать в рубрике «Тест-дебют»).

Наконец, важнейшая для россиян премьера марки – обновленный Sportage. Кроссовер уверенно сохраняет звание бестселлера во многих-многих странах. В том числе и в нашей, где лишь за семь месяцев нынешнего года его приобрели почти 19,5 тыс. человек. Теперь же, после модернизации, компактный SUV становится еще более привлекательной покупкой: его моторная линейка пополнилась бензиновым «атмосферником» объемом 2,4 л, а 2-литровый дизель впервые для модели на российском рынке будет сочетаться еще и с 8-диапазонным «автоматом», способным обеспечить дополнительную экономию по топливу.

Валерий Тараканов, директор по маркетингу KIA Motors Rus Мы убеждены, что у российского клиента должен быть максимальный выбор, а потому все свои новинки, представленные на этом мотор-шоу, считаем очень важными. В частности, KIA Ceed мы предлагаем как наиболее инновационный автомобиль в своем классе – не только благодаря расширившейся гамме двигателей, но и потому, что это практически первая модель в сегменте с таким уровнем оснащения в области автономного движения. Тут и система самостоятельного удержания машины в полосе, и аварийное торможение без участия водителя, и считывание дорожных знаков. Плюс европейские настройки шасси, европейский же дизайн и выдающийся простор салона. В свою очередь, седан Cerato сделал новый шаг вперед, приблизившись по своему потенциалу к бизнес-классу. Это касается размеров, уровня комфорта, оснащенности – новый автомобиль займет нишу между моделями размерных классов C и D. Ну а в Sportage, помимо нового мотора и трансмиссии, нужно отметить полностью светодиодную оптику спереди и сзади, а также активный круиз-контроль, которого раньше у модели не было.

Для россиян важно и представленное на наших машинах расширение пакета «теплых» опций – в частности, подогрев задних сидений в Ceed и Cerato, полностью обогреваемое лобовое стекло в Ceed, руль с подогревом. Кроме того, в этих легковых моделях нельзя не заметить более качественные материалы отделки интерьера – их видно сразу. Да и тактильные ощущения это подтверждают.

Десант из Поднебесной

Китайские автопроизводители уверенно укрепляются на российском рынке. Вот и на нынешний автосалон в Москву приехали как уже хорошо известные нам марки, так и пока еще загадочные новички

Пожалуй, главным ньюсмейкером в России среди китайских производителей машин в последнее время стал Haval – кроссоверный бренд компании Great Wall Motor. На ММАС это подтвердилось: на подиуме красовался новейший кроссовер Haval F7, отметивший здесь мировую премьеру, компанию которому составил концепт-кар HB-03, обещающий вскоре превратиться в серийную модель.

Haval F7 почти в точности повторяет концепт НВ-02 двухлетней давности. Новинка входит в «молодежную» серию бренда, отличающуюся от других Haval более спортивными и динамичными формами. Но еще больше, чем внешность, впечатляет интерьер новинки. По словам главного дизайнера Фила Симмонса, он должен создать у седоков ощущение нахождения в космической капсуле. Пожалуй, при некоторой фантазии это возможно – сенсорный дисплей и развернутая к водителю центральная консоль действительно напоминают космолет.

Покупателям будут предлагаться два турбированных бензиновых силовых агрегата. Первый имеет объем 1,5 л и развивает 150 л.с. Второй двигатель 2-литровый мощностью 190 л.с. Моторы разработаны компанией Haval и отвечают экологическим нормам Euro 5. Коробка передач для всех модификаций одна – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Зато привод может быть разный – либо передний, либо полный.

Концепт НВ-03 является купеобразной версией Haval F7. Передняя часть кузова, задние фонари и габариты (кроме, конечно же, уменьшившейся высоты) у обеих машин абсолютно идентичны. Не отличается и салон, хотя у концепта он имеет более яркую расцветку.

И Haval F7, и будущий серийный автомобиль на базе концепта будут производить в России, на недавно выстроенном заводе в Тульской области (самом крупном зарубежном предприятии Great Wall). Комплекс включает цеха сварки, штамповки, сборки и окраски, а также – производства компонентов. Выпуск Haval F7 стартует в первой половине 2019 года, его купеобразной версии – чуть позже. Там же будут собирать и флагманскую модель H9.

Готова биться за клиентов и компания Geely, представившая на автосалоне флагманский гибридный седан GE. Он построен на базе модели Emgrand GT, силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, суммарная мощность которых достигает 261 л.с. По заверению представителей фирмы, этот автомобиль может проехать до 100 км на одном электричестве. Но еще больший интерес на стенде бренда вызвал новый кроссовер SX11, оснащенный 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. Обе новинки обещают вывести на российский рынок во второй половине 2019 года.

Тем временем построить свой завод (на сей раз в Липецкой области) решила и компания Lifan. Но это в будущем, а пока в России продают машины марки, собранные на предприятии Derways в Черкесске. На выставке компания продемонстрировала новые для нас минивэн М7 и кроссовер Х80. Первый из них, внешне очень похожий на Ford S-Max, имеет просторный трехрядный салон на шесть мест, а под его капотом располагается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 141 л.с. Кроссовер же Х80 может похвастаться 7-местным салоном. И двигатель у него мощнее – 2-литровый турбоагрегат развивает 192 л.с. Вполне вероятно, что эти автомобили (или хотя бы один из них) тоже «пропишутся» в Черкесске.

Компания JAC уже продавала автомобили на российском рынке, но из-за кризиса была вынуждена уйти. Произошло это два года назад. И вот теперь новая попытка. На автосалоне были показаны кроссоверы S3 и S5, продажи которых уже начались – в шести новых московских дилерских центрах. За более компактный S3 просят от 749 000 рублей, за S5 – от 899 000. Кроме того, компания привезла пикап Т6 и электромобиль iEV7S, их продажи должны начаться к концу 2018 года.

Наконец, дебютант российского рынка – фирма GAC. Впрочем, не совсем дебютант, так как эта компания давно продает у нас грузовики и фургоны. Теперь же она решила заняться реализацией и легковых машин, для чего выставила на ММАС практически весь свой модельный ряд, включая седан GA8, минивэн GM8, электрокар GE3 и большой кроссовер GS8. Фирма рассматривает возможность открытия завода в России, но произойдет ли это, пока неясно. Также непонятно, какие модели из представленных будут у нас продаваться и когда это произойдет.

Прочь из полутемных залов!

Компания Volkswagen удивила: она не стала демонстрировать свои машины внутри выставочных залов, а вместо этого организовала интерактивную площадку на открытом воздухе

Надо признать, посетители площадки вольфсбургского бренда смогли познакомиться с продукцией немецкого концерна (причем как с легковыми, так и с коммерческими моделями) гораздо плотнее, чем с новинками других автопроизводителей. Все потому, что гости выставки не просто рассматривали или даже усаживались в машины, но и самостоятельно ездили на них. Для тест-драйва были доступны модели Tiguan, Teramont, Amarok и новый Touareg. Желающим опробовать их в деле предлагалось пройти слалом и преодолеть различные препятствия. Более того, поездить смогли и маленькие посетители – для них тоже был организован тест детских автомобильчиков, капоты которых украшала эмблема Volkswagen.

Здесь же, в большом шатре, работал магазин фирменных аксессуаров и стенд официального сервиса, где представители компании наглядно демонстрировали разницу между оригинальными и неоригинальными запчастями. Дополнительно посетителям предлагали воспользоваться виртуальным кинотеатром и поучаствовать в различных викторинах и конкурсах. Есть ощущение, что Volkswagen показал формат автосалонов будущего, где гостям уделяется еще больше внимания, и это, в свою очередь, способствует привлечению клиентов.

Что же касается автомобильных новинок, то публике представили кроссовер Tiguan в специальной версии Offroad. От обычных модификаций «внедорожная» комплектация отличается новым бампером с увеличенным углом въезда, оригинальными 17-дюймовыми колесными дисками и черными зеркалами. По желанию клиента и крыша может быть выкрашена в черный цвет. В салоне – специальная износостойкая комбинированная обивка кресел, а также накладки на пороги и коврики с надписью Offroad.

Новую версию можно приобрести уже нынешней осенью, причем с различными силовыми агрегатами. Так, покупателю предлагают выбор между бензиновыми двигателями, выдающими 150 или 180 л.с., и 150-сильным турбодизелем. Начальный бензиновый вариант агрегатируется с механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями, а всем остальным полагается только роботизированная трансмиссия. Зато привод с любым мотором – только полный.

Маршрутка без… шофера

В рамках ММАС-2018 Горьковский автозавод представил два электрических автопилотируемых прототипа на базе каркасного и цельнометаллического автобусов «ГАЗель Next»

Автомобили EVA (Electric Vehicle Autopilot) и Vahtan приводятся в движение 102-сильным электромотором Bosch, обладают запасом хода 150 км и имеют на вооружении фирменный комплекс электронного оборудования. При этом EVA умеет распознавать границы проезжей части даже при отсутствии разметки, ориентируясь на информацию ультразвуковых датчиков, широкоугольных стереопар и монокамер, распознающих дорожные знаки, пешеходов, автомобили и светофоры. А прототип Vahtan задействует для автопилотирования как видеокамеры, так и лазерные сканеры – лидары. Для дополнительного контроля обе модели сверяют данные с высокоточными GPS-приемниками. Машины способны определять препятствия на маршруте, корректировать его для безопасного маневра, а также осуществлять автоматическое торможение.

Как сообщили представители компании, проект реализуется при участии специалистов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Сейчас оба прототипа тестируются на автодроме Группы ГАЗ, имитирующем городскую среду. В Нижнем Новгороде ставят перед собой две цели – создать полностью беспилотные маршрутки и разработать электронные системы активной помощи водителю, которые планируется внедрять на новых моделях этого автопроизводителя. Правда, о конкретных сроках внедрения автопилота речь пока не идет – по словам наших собеседников, этот процесс еще не урегулирован на законодательном уровне.