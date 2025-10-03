Много талантливых людей всегда жило на Руси, и сейчас не меньше — ученые, путешественники, просто мастеровые. Но вот вопрос, смог бы в наши дни даже не дойти, а доехать Афанасий Никитин из Твери в Индию?
Почему возник такой вопрос? Да очень просто — летом я поехал в славный город Астрахань. Дорога не из самых дальних, тем не менее 1392 км, ехать приходится спокойно, размеренно, думая о своем, в общем, мысли в стиле «Каравана» Равеля. Трасса Москва — Астрахань. Машин не очень много, едут грузовики, обгонять их несложно, но тут есть небольшая засада: выходя на обгон, иногда сталкиваешься с тем, что для него отведено слишком мало, выходя на разрешающую разметку, через пару секунд сталкиваешься со сплошной полосой, которую никак не ожидаешь.
Как тут быть? Не обгонять совсем и ехать за КАМАЗом с 05 м номером, везущим арбузы в Москву, не вариант, путешествие затянется на несколько суток, а отпуск не бесконечен. Второе, что приходится постоянно делать, смотреть не на окружающие пейзажи, а на стрелку спидометра и внимательно слушать предупреждения навигатора, камера на скорость 40, 70, 90… Обгон усложняется, надо успеть объехать фуру, не превысив скорость, не пересечь сплошную, которая неизвестно когда начнется, ну и, конечно, сделать это безопасно для окружающих водителей при довольно плотном встречном потоке. Насколько такое возможно вообще?
Так или иначе, вечером побывал в Астраханском кремле — замечательное, ухоженное место, с большим количеством бесплатных парковок рядом. И тут мне начали приходить уведомления. У нас не только хорошие дороги, но и замечательно работают Госуслуги. Настроение испортилось, причем сильно, за вечер я получил уведомлений на семь тысяч… Это был рекорд.
Мне нравится путешествовать в этом направлении, Астраханская область всегда дарит много солнца — арбузы, дыни, приветливые общительные люди, рыбалка. Да и сам город не прост и очень немолод, уже в V–XVIII веке до нашей эры на его территории жили люди. Во время существования Золотой Орды появился город Хаджи Тархан, потом, в XVI веке, и сама Астрахань, древняя земля, пересечение культур. Есть что посмотреть. Думаю, прекрасное место для автотуристов было бы.
Но штрафы меня не порадовали, сократив мой бюджет на отдых, и я решил, поеду обратно очень, очень спокойно. Еще такому решению способствовали цены на бензин, они постоянно росли. На обратном пути запасся чаем, орешками, скачал много музыки, так как вдоль оживленной трассы интернет редкость, да и радио ловит эпизодически, и поехал. Да, ехать медленно мне помогала погода, ливневые дожди шли стеной. Пристроился в хвост колонны грузовиков, ехал, ориентируясь на красные огоньки стоп-сигналов. Долго, медленно, зато без штрафов. Как мне казалось. Но без них и в этот раз не обошлось.
Как я понял, в навигаторе указаны не все камеры, и, как мне видится, не все камеры верно настроены, нет законных нештрафуемых 20 км.
Думаю, если я и поеду в том направлении в следующем году, то только на поезде, потому что за год успеют поставить еще сотню камер в тех регионах, где еще не считают камеры и дорогу способом пополнения бюджета. Если за последнюю поездку я заплатил около 12 тысяч только штрафов, то, видимо, в следующем году цифра окажется за 30, плюс бензин будет 70 рублей, если не больше. Прибавив ко всему проживание в гостинице и питание, получится, что внутренний автотуризм очень недешевое занятие. И он дорожает из года в год. Со временем придется избавиться от привычки ездить по стране, а лучше купить путевку в Турцию и отдохнуть там две недели, сэкономив деньги. Внутренний автотуризм становится уделом состоятельных людей, но их не много. А что касается Афанасия Никитина, с таким количеством камер, штрафов и дорожных расходов он и до Москвы бы не доехал, какая там Индия!
