Changan представил гибридный CS55 Plus с запасом хода 1220 км

Компания Changan представила в Китае новую гибридную версию кроссовера CS55 Plus, также известного как Uni-S. Теперь модель доступна не только с бензиновым двигателем, но и в виде подзаряжаемого гибрида.

В основе силовой установки лежит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с. и 126 Нм крутящего момента. В паре с ним работает электродвигатель на 215 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составляет 18,4 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 125 км, а в гибридном режиме – 1220 км (по циклу CLTC).

Внешне гибрид практически не отличается от бензиновой модели. Разницу можно заметить лишь по крышке зарядного порта. В салоне изменений также не наблюдается. На родине модель оценили в 112 900 юаней, что эквивалентно 1,28 млн рублей.