В России представили обновленный Changan Uni-V мощностью 235 л.с.

Компания Changan официально представила в России рестайлинговый лифтбек Uni-V. Модель получила новый дизайн и салон, а также более мощную силовую установку

Узнать новинку можно по иным бамперам, светодиодным фарам и вставке на месте привычной решетке радиатора. Кроме этого лифтбек выделяется утопленными дверными ручками и четырьмя патрубками выхлопной системы. Длина модели составляет 4740 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, а колесная база – 2750 мм. Объем багажника теперь 465 л (при сложенном втором ряде – 1110 л).

В салоне появились новое рулевое колесо и цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов. Экран мультимедийной системы увеличился до 14,6 дюймов. В оснащение вошли Android Auto, Apple CarPlay, сервисы Яндекса, голосовое управление и система удаленного доступа Changan Connect. Также появились двухслойные боковые стекла и атмосферная подсветка с 256 цветами.

Лифтбек получил 2,0-литровый мотор семейства BlueCore мощностью 235 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Привод – передний. До 100 км/ч лифтбек разгоняется за 6,3 секунд, а максимальная скорость достигает 215 км/ч. Для сравнения, версия с мотором объемом на 1,5 л и мощностью 181 л.с. набирала первую сотню за 7,5 секунд и развивала до 205 км/ч.

