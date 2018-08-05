Фирменный видеорегистратор от именитого автомобильного бренда? Насколько нам известно, подобные устройства, разработанные и выпущенные на рынок непосредственно самим автопроизводителем, пока еще большая редкость. По крайней мере, к нам в редакцию такой видеорегистратор попал впервые. Давайте разбираться, чем порадует автолюбителей Audi Universal Traffic Recorder

Едва ли не каждому автомобилисту рано или поздно приходится заниматься поисками справедливости. В XXI веке придумано практически безупречное средство для разрешения дорожных конфликтов с участниками движения, инспекторами ГИБДД и страховыми компаниями – видеорегистратор.

Даже странно, почему эти полезнейшие устройства все еще не являются в нашей стране обязательными. Насколько проще бы было, если бы прямо на месте ДТП карты памяти с регистраторов всех участников движения собирались и передавались непосредственно в группу разбора. Конфликты и разночтения при таком развитии событий возможно исключить благодаря видеосъемке сразу с нескольких точек.

В России нет никаких ограничений на использование автомобильных видеорегистраторов и записей с них. Однако, отправляясь в зарубежную поездку на автомобиле, оснащенном видеорегистратором, не стоит забывать о том, что в отличие от России в некоторых европейских странах отношение к этому полезнейшему устройству несколько неоднозначно. Главная проблема заключается в неприкосновенности чужой частной жизни, которая чисто теоретически может быть нарушена, если вы выложите отснятое видео в публичный доступ. Например, полиция Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции и Португалии «не рекомендует» применять видеорегистраторы во избежание осложнений. Тем не менее прямого запрета на их использование на данный момент нет ни в одной европейской стране.

Но пока видеорегистраторы – это добровольный выбор наиболее предусмотрительных водителей. Как правило, это устройства сторонних фирм, не специализирующихся на автооборудовании. Поэтому автовладельцам приходится рисковать, подключая к бортовой сети своего автомобиля неизвестное, не сертифицированное производителем устройство. Какой у него ток потребления? А ток покоя? Обычно инструкция не дает ответов на эти вопросы, хотя ответы на них важны для безопасного функционирования электрики в автомобиле.

Кстати, если экспертиза установит, что причиной какого-либо повреждения бортовой сети автомобиля явилось стороннее устройство, включенное в гнездо прикуривателя, то согласно закону «О защите прав потребителей»* автопроизводитель будет иметь полное право отказать автовладельцу в гарантийном ремонте. Это значит, что все претензии придется направлять производителю видеорегистратора. Вопрос лишь в том, удастся ли его найти...

Другое дело, если видеорегистратор выпущен самим автопроизводителем и должным образом сертифицирован. Но сегодня на рынке таких устройств практически нет. Фирменный видеорегистратор, разработанный и сделанный самим автопроизводителем, недавно выпустила компания Audi. Он называется Audi Universal Traffic Recorder (UTR). В описании устройства сказано, что оно подходит практически ко всем моделям компании. Список обширен: от А4 до Q7, включая «заряженные» модификации с литерами S и RS, а также версии Allroad. Всего более 20 моделей.

С нашей точки зрения, в машине такого класса, как Audi, пучок неприкрытых проводов и посторонний гаджет под лобовым стеклом мешают восприятию премиального интерьера. Создатели UTR об этом, естественно, подумали. И потому фирменный видеорегистратор внешне строг и лаконичен. Он выдержан в едином стиле с элементами внутренней отделки большинства современных моделей компании – совпадают даже тональность и фактура пластика!

Если говорить о функционале Audi Universal Traffic Recorder, то, во-первых, следует отметить, что он способен контролировать ситуацию как впереди, так и позади автомобиля: в комплекте идут два модуля, которые устанавливаются под лобовым и под задним стеклом соответственно. Иногда это свойство бывает весьма полезным – например, когда необходимо понять, что происходит или происходило вокруг машины. Впрочем, существует и упрощенная версия устройства только с одним модулем. Во-вторых, UTR оснащен широкоугольным объективом, угол обзора которого составляет 137 градусов, и записывает изображение в высоком разрешении. Для передней камеры это Full HD 1920×1080, а для задней – просто HD 1280х720. Это важно! И не только для того, чтобы отснятые ролики потом пользовались популярностью на YouTube. Высокое разрешение изображения поможет зафиксировать все мельчайшие детали и избежать разночтений при анализе спорной ситуации. А в-третьих, видеорегистратор от Audi может синхронизироваться с любым смартфоном.

Видеорегистратор Audi Universal Traffic Recorder работает в трех основных режимах. Первый из них, «Движение», задействуется по умолчанию при включении зажигания. Устройство снимает видео со скоростью 30 кадров в секунду и сохраняет на карту памяти последнюю минуту отснятого материала. Режим «Парковка» активизируется, наоборот, при выключении зажигания. В этом режиме регистратор включается, только если сработает датчик удара по кузову или радарный сенсор уловит какое-либо движение в непосредственной близости от автомобиля. На карту в этом случае сохраняются 20-секундные ролики. Третий режим, «Событие», как и следует из его названия, начнет запись только при наступлении какого-либо события. Например, при ударе по автомобилю или если он начнет двигаться. Чувствительность датчиков может быть предварительно настроена соответствующим образом.

Чтобы подключить устройство к телефону, достаточно установить на него бесплатное приложение Audi UTR из Google Play или App Store. С этого момента можно не только удаленно управлять всеми функциями и настройками видеорегистратора, но, даже сидя дома, просматривать в реальном времени видео, которое он снимает. По умолчанию все ролики сохраняются на вставленную в регистратор 8-гигабайтную карту памяти SD, которая идет в комплекте с UTR. Но при необходимости их можно переслать на свой телефон. Кстати, помимо прочего видеорегистратор оснащен встроенным датчиком GPS, позволяющим не только привязать видео к конкретному времени и месту, где оно было снято, но еще и найти свой автомобиль. Таким образом, кроме своего основного предназначения UTR может выполнять и функции GPS-трекера!

* Статья 14.5 («Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара») гласит, что «Изготовитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара».