29 янв 2026

Genesis показал, как может выглядеть внедорожный суперкар на 1100 л.с. И это не электрокар

Автор фото: фирма-производитель

Genesis X Skorpio стал одним из самых амбициозных проектов марки и одновременно самым мощным в ее истории. Данная модель позиционируется как внедорожный суперкар и выглядит более драйвово, чем Lamborghini Huracan Sterrato

Концепт получил купеобразный кузов с высоким дорожным просветом и 40-дюймовые внедорожные колеса с 18-дюймовыми дисками. В целом, дизайн модели выполнен в актуальной стилистике бренда, но отдельное внимание привлекают выпирающие колесные арки и воздухозаборник на крыше. В салоне установлены спортивные сиденья и рулевое колесо с цифровой “приборкой” по центру. Кроме этого, есть тачскрин мультимедийной системы, который может перемещаться вдоль передней панели в сторону пассажира.

X Skorpio, как могло бы показаться, не является электрокаром или гибридом. Автомобиль оснащен 6,7-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 1100 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Привод — полный.

motor1

