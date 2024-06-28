Genesis показала концептуальный спорткар X Gran Racer Vision для игры Gran Turismo

Марка Genesis на автомобильной выставке в Пусане показала новый спорткар X Gran Racer Vision, который должен дебютировать не на реальном треке, а в игре Gran Turismo

Genesis X Gran Racer Vision представляет собой следующий этап в развитии концепта X Gran Berilnetta, который также приписывают и к новому суббренду Magma. Спорткар сделали с расчетом на гоночные соревнования, поэтому сзади появилось крупное антикрыло с “плавником” и сплиттера по бокам. Кокпит, предназначенный только для водителя, в целом остался прежним, только вместо руля-штурвала тут контроллер с экраном, стилизованный под геймпад от игровой консоли.



Genesis X Gran Racer Vision также представляет собой гибрид с V8 на 870 л.с. Спорткару достались новые электромоторы, что позволило увеличить суммарную мощность до 1540 л.с. и 1425 Нм крутящего момента.

