Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

Корейская компания Genesis показала концептуальный гиперкар GMR-001. Этот автомобиль в будущем станет основой для участия бренда в чемпионатах мира по гонкам класса LMDh

Согласно планам компании, дебют гоночной команды Genesis Magma Racing должен состояться в 2026 году в рамках чемпионата мира WEC. А еще через год бренд присоединится к гоночной серии IMSA. В связи с этим разработка GMR-001 велась в рамках регламента спортивных соревнований. Главным пилотом команды станет Андре Лоттерер, трёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана».

Пока Genesis показал только внешний облик автомобиля, на котором можно заметить фирменную оптику и развитый аэродинамический обвес, включая крупное антикрыло. О технических характеристиках пока ничего не известно, кроме того, что шасси разработано французской компанией Oreca.