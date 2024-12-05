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5 дек 2024

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Genesis показала концептуальный гиперкар GMR-001. Этот автомобиль в будущем станет основой для участия бренда в чемпионатах мира по гонкам класса LMDh

Согласно планам компании, дебют гоночной команды Genesis Magma Racing должен состояться в 2026 году в рамках чемпионата мира WEC. А еще через год бренд присоединится к гоночной серии IMSA. В связи с этим разработка GMR-001 велась в рамках регламента спортивных соревнований. Главным пилотом команды станет Андре Лоттерер, трёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана».

Пока Genesis показал только внешний облик автомобиля, на котором можно заметить фирменную оптику и развитый аэродинамический обвес, включая крупное антикрыло. О технических характеристиках пока ничего не известно, кроме того, что шасси разработано французской компанией Oreca.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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