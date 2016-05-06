Новое поколение Haval H6 - Встречайте Haval H6 Coupe!

В России начинаются продажи новой модели китайской компании Haval. Речь идет о кроссовере Haval H6 Coupe. Наш корреспондент уже познакомился с новинкой и готов поделится своими первыми впечатлениями

Назвать эту модель купе можно, пожалуй, лишь условно. Даже на модное нынче «внедорожное купе» новый Haval H6 Coupe внешне как-то не тянет. И, знаете, это вовсе не критика, а скорее, комплимент. Потому, что, на мой взгляд, автомобиль удался. И главная заслуга в этом известного дизайнера Пьера Леклерка – того самого, который до Great Wall долгое время работал, например, в BMW. Кстати, это именно он рисовал BMW X6 и, следовательно, в том, как сделать из внедорожника что-то типа купе, кое что понимает. Но, в данном случае, экспериментировать с экстремально покатой крышей он не решился. Наверное, чтобы не раздражать состоятельных китайцев, которые, собственно говоря, и являются основной целевой аудитории для Haval H6 Coupe. Поэтому, создавая его, дизайнер ограничился легкими штрихами.

Да, по сравнению с «обычным» Haval H6, который послужил той самой печкой, от которой плясали при создании новинки, крыша у «купе» чуть ниже, а подоконная линия, наоборот, выше. Нет, вовсе не настолько, чтобы сидя в машине смотреть на окружающий мир, как через амбразуру танка. Но, вполне достаточно, для того, чтобы придать силуэту автомобиля чуть больше стремительности и спортивности. Отчасти, это ощущение усиливает и удлиненная ровно на 4 см. колесная база. Интересен и тот факт, что при увеличенном расстоянии между осями, кузов купе получился даже немного короче, нежели у базовой модели.

Надо ли говорить. Что при таком радикальном изменении пропорций автомобиля, его кузов получился полностью уникальным? Наверное, нет. Это и так очевидно. Правда, китайцы что-то говорили и про новую самостоятельную платформу, но как-то осторожно и не слишком уверенно. Исходя из этого, с максимальной степенью вероятности будем считать, что вся ходовая часть тут старая. Хотя и немного удлиненная. А, вот, с мотором все куда интереснее. У себя на родине в КНР большая часть Haval H6 Coupe продается с полуторалитровым 150-сильным мотором. Россиянам этот мотор уже знаком по другим моделям компании. Но в нашу страну новый H6 Coupe будет поставляться только в топовом исполнении со 190-сильным двухлитровым турбомотором. Сотрудники российского представительства компании Haval, которым уже довелось протестировать новинку, рассказывают о ее динамике просто закатив глаза от восторга. Что ж, пока нам самим не довелось поездить на Haval H6 Coupe, ничего не остается, кроме того, как верить им на слово. Но, уже сейчас, мы можем пообещать читателям, что этот пробел будет исправлен еще до конца месяца. Следите за нашими публикациями.

А пока, познакомившись с машиной исключительно «в статике», мы уже готовы раскрыть вам еще несколько технических подробностей. Например, рассказать о том, что в России станут продаваться только переднеприводные модификации новинки. И только с автоматической КПП. Точнее, с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач от немецкой компании Getrag. Все без исключения версии уже по умолчанию будут оснащены ABS, антипробуксовочной системой (EBD), системами помощи при спуске (HDC) и при подъеме (HAC), трекшн контролем (TSC), а также системой помощи при экстренном торможении (BAS). Почему-то создатели автомобиля отдельно подчеркивают, что при одновременном нажатии педалей газа и тормоза, электроника всегда отдает приоритет последней. Наверное, для Китая это важно? Коллеги, скажите, были прецеденты?

За базовую версию Haval H6 Coupe на нашем рынке придется выложить 1 499 900 руб. За эти деньги вам достанется автомобиль в комплектации City, оснащенная, помимо всего вышеизложенного, мультимедийной система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем и семью динамиками, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки и 17-дюймовыми легкосплавными колесными диски. Более дорогая версия Lux за 1 549 900 порадует кожаной обивкой салона, 19-дюмовыми дисками и электроприводом регулировок передних кресел. Ну а в флагманском H6 Coupe Elite появится еще и панорамный люк в крыше, ксеноновые фары и более продвинутая акустическая система с сабвуфером. Правда, выложить за все это великолепие придется уже 1 629 900 руб.