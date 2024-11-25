Haval M6 “пропишется” на бывшем заводе Peugeot и Citroen в Калуге

Китайская компания Haval локализует сборку модели кроссовера M6 на калужском предприятии «Автомобильные Технологии», где ранее собирались модели Peugeot, Citroen и Mitsubishi

Изначально локализацию производства Haval M6 планировали организовать на заводе компании в Туле. Однако высокая степень загрузки производственных линий вынудила руководство бренда искать альтернативные варианты. Выбор пал на калужский завод, который обладает достаточными резервами для запуска мелкоузловой сборки, включающей сварку и окраску кузовов. Удаленность предприятия от Тулы составляет всего 160 километров, что делает логистические процессы более эффективными.

Напомним, что Haval M6 - это компактный кроссовер длиной 4664 мм и колесной базой 2680 мм. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой “механикой” или 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.