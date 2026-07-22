Hennessey готовит ответ Porsche Carrera GT. Новый гиперкар дебютирует уже в августе

Уже 3 августа в рамках Monterey Car Week Hennessey представит новую модель под названием Project Overlord, которая станет вторым среднемоторным гиперкаром марки наряду с Venom F5

Пока компания опубликовала небольшой тизер, демонстрирующий заднюю часть кузова с полукруглыми светодиодными фарами. По словам основателя компании Джона Хеннесси, Project Overlord создается как легкий спорткар, ориентированный на эмоции от вождения. В частности, Хеннесси сравнил будущую новинку с Porsche Carrera GT, называя ее американским преемником культового суперкара.

Как и Venom F5, новый гиперкар будет полностью разработан инженерами Hennessey без использования платформ или компонентов существующих моделей. Информации о силовой установке пока нет, но ожидается, что Project Overlord окажется компактнее и легче Venom F5. По некоторым данным, модель может даже получить механическую коробку передач.