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22 июл 2026

Hennessey готовит ответ Porsche Carrera GT. Новый гиперкар дебютирует уже в августе

Hennessey готовит ответ Porsche Carrera GT. Новый гиперкар дебютирует уже в августе
Автор фото: фирма-производитель

Уже 3 августа в рамках Monterey Car Week Hennessey представит новую модель под названием Project Overlord, которая станет вторым среднемоторным гиперкаром марки наряду с Venom F5

Пока компания опубликовала небольшой тизер, демонстрирующий заднюю часть кузова с полукруглыми светодиодными фарами. По словам основателя компании Джона Хеннесси, Project Overlord создается как легкий спорткар, ориентированный на эмоции от вождения. В частности, Хеннесси сравнил будущую новинку с Porsche Carrera GT, называя ее американским преемником культового суперкара.

Как и Venom F5, новый гиперкар будет полностью разработан инженерами Hennessey без использования платформ или компонентов существующих моделей. Информации о силовой установке пока нет, но ожидается, что Project Overlord окажется компактнее и легче Venom F5. По некоторым данным, модель может даже получить механическую коробку передач.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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