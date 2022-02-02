Казалось бы, в стране, где зима длится большую часть года, элементарные приемы зимнего вождения должны быть у водителей на уровне рефлексов. Однако у коммунальщиков и автомобилистов своя традиция – каждый снег встречать как первый...

Едва пройдет обильный снегопад, чуть ли не в каждом дворе видишь примеры вопиющей беспомощности перед стихией. Поэтому сегодня поговорим о том, как не застрять в сугробе у дома и что делать, если такой казус все же случился.

Прежде всего стоит внимательнее отнестись к парковке. Бросив машину в нечищеном месте, с разгона «воткнув» ее в снег, обратно можно и не выехать. Автомобиль может «прилечь» на мотор, по инерции добравшись до места, где глубина снежного покрова превышает дорожный просвет.

Если у вас паркетник с полным приводом, проверьте, в каком режиме трансмиссия. Есть возможность перейти в режим 4х4 с принудительной блокировкой муфты, включить offroad-режим, отключить ESP? Пользуйтесь! Противобуксовочные системы неплохо работают у всех современных кроссоверов. Вспомогательная электроника часто имеется и у моноприводных кроссоверов, и у легковушек. В любом случае стоит заранее почитать инструкцию и на практике выяснить ее способности.

Если электроника не помогает, применяйте физическую силу. Как следует покачайте машину, открывая двери и вставая на порог дверного проема. Так вы уплотните снег и поможете колесам достать до грунта. Пытаясь выехать, качайте рулем влево-вправо, чтобы легче зацепиться шинами. Не буксуйте на месте, иначе зароетесь еще глубже или докопаетесь до льда вместо асфальта, тогда придется искать песок или гранитную крошку. Лучше попробуйте выехать «враскачку»: такой прием подходит и для механической, и для любой автоматической коробки, будь то вариатор, робот или классическая «гидромеханика». Плавно и осторожно работая газом, понемногу двигайтесь вперед и назад, стараясь не давать ведущим колесам срываться в пробуксовку. Пусть колеса накатом наезжают на снег, уплотняя колею. Постепенно вы раскатаете «разгонную полосу», с которой сможете ходом выскочить на твердое покрытие.

Но, если автомобиль «прилип» плотно, придется просить о помощи – в конце концов, вы же не в безлюдном лесу! Пара тройка крепких парней легко вытолкает обычную легковушку, главное, чтобы не продавили капот или багажник. Опустите стекла, пусть упираются в стойки, так и толкать сподручнее, и координировать усилия удобнее – вы с помощниками должны слышать друг друга. А чтобы облегчить им задачу, предварительно сами поработайте лопатой. Нет лопаты? Неправильно! Она должна лежать в каждом багажнике, только не забудьте поменять «летнюю» складную саперную, которой удобно ковырять землю, на компактную пластиковую лопату для снега с телескопической рукояткой. Копать нужно в самых нижних точках, на которых и «сидит» автомобиль. Выкидывайте снег из-под мотора, деталей подвески, не забудьте раскидать снежный бруствер перед колесами. Кстати, «отлепив» машину от снега, легко выехать и без посторонней помощи.

В любом случае снег – лучшее, в чем вы можете застрять зимой: выбраться из него несложно. Хуже, если под мягким пушистым «одеялом» скрывается мерзлая колея или другое препятствие, на которое вы «сели». Возможно, понадобится буксир, и вот тут поджидает немало неожиданностей. Во-первых, стандартный трос из набора автомобилиста не предназначен для вытаскивания застрявшей машины – он легко рвется и от рывка, и от большого тягового усилия. Во-вторых, не каждый водитель имеет нужные навыки и в процессе выдергивания может повредить и ваш, и свой автомобиль.

Так что соблюдайте элементарные меры предосторожности. Проследите, чтобы возле троса не было людей, а чтобы он не «выстрелил» в бампер или фару, обязательно накиньте на него гаситель – в крайнем случае подойдет и собственная куртка, и коврик, и большая тряпка, которой покрыт пол багажника, – все, что не сразу упадет с троса, когда он натянется, и сможет затормозить полет порвавшейся стропы.

Впрочем, работа с тросами – это наука, которой мы посвятим отдельный выпуск нашей рубрики. Как и движению по снегу, ведь выбраться из небольшой «засады» и проехать несколько сотен метров по нечищеной дороге или целине – это, как говорится, две большие разницы. Ну а чтобы не пришлось вызволять машину из сугроба возле дома или магазина, вот несколько простых правил:

не заезжайте в снег с разгона; проверьте место, где собираетесь припарковаться: вдруг снег слишком глубокий или под ним скрывается препятствие; если выехать сложно, не буксуйте, поставьте колеса прямо и пытайтесь выбраться «враскачку»; возите с собой небольшую лопату и помните, что заранее расчистить парковочное место куда проще, чем откапывать застрявший автомобиль.

