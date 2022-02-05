Поскольку на дворе зима, то наши заочные занятия коснутся в первую очередь «скользкой» темы – разберемся, как в условиях снежных и обледенелых покрытий бороться с заносом. Начнем с заднего привода

Почему с заднего? Да потому, что исторически он появился первым. Ведь на заре автомобильной эры многое было ограничено имеющимися на тот момент технологиями – инженеры просто еще не умели создавать эффективные схемы передачи крутящего момента от двигателя на управляемые передние колеса. Хотя справедливости ради следует заметить, что в те времена хватало всяких экзотических решений.

Специфика заднеприводных автомобилей заключается в том, что задняя неуправляемая ось всегда старается толкать перед собой всю массу машины, что автоматически приводит к потенциальной нестабильности транспортного средства со склонностью к развитию заноса. На скользких ледовых или заснеженных покрытиях при активной работе газом это приводит к возникновению заноса, что большинство водителей считают недостатком. Но, как мне кажется, это ошибочное мнение.

Дело в том, что склонность заднеприводного автомобиля к развитию заноса является, по сути, своеобразным защитным механизмом на случай, если пилот решил слишком активно нажать на газ. Возникаю­щий при этом занос требует от водителя немедленной реакции, которая исключает возможность дальнейшего разгона. Однако здесь сразу возникает проблема, связанная с тем, что далеко не все знают, как именно нужно реагировать на занос, дабы машина осталась и под конт­ролем, и на дороге. Давайте разбираться.

Прежде всего вы должны понять, что у заднеприводного автомобиля занос, как правило, вызван слишком активным нажатием на педаль акселератора. Это провоцирует заднюю ось на попытку обогнать переднюю, а из-за избыточного момента в пятне контакта задних колес с дорогой возникает скольжение, которое и смещает заднюю ось в сторону. Причем направление скольжения может зависеть от различных факторов, в том числе от малозаметных (например, от небольшого уклона дороги или разницы в коэффициенте сцепления правого и левого колеса). Но есть и более очевидные причины. В большинстве случаев они связаны с грубой работой газом на дуге поворота, из-за чего занос происходит в направлении центробежной силы, то есть наружу поворота.

Как правильно реагировать на занос? В первую очередь надо понимать, что в момент его возникновения машина становится экстрауправляемой. И процесс заноса развивается достаточно активно. Поэтому чем раньше вы на него отреагируете, тем лучше. Но сначала необходимо устранить саму причину заноса, то есть избыточную тягу на задних колесах, иначе все остальные действия не будут иметь особого эффекта. Для этого уменьшаем газ до величины, чуть меньшей нулевого уровня («нулевой» газ – это уровень нажатия педали акселератора, при котором ведущие колеса машины вращаются со скоростью ее движения, не ускоряя и не замедляя ее). Это требуется для того, чтобы задние колеса стали как бы подтормаживать автомобиль, стабилизируя его на дороге.

Синхронно с реакцией по педали газа вы должны максимально активно повернуть руль в сторону заноса на угол, несколько больший, чем его текущая величина. Такая избыточная реакция необходима, поскольку занос – это процесс, активно развивающийся во времени, а автомобиль – это тяжелый и инерционный объект, который не может мгновенно откликнуться на действия водителя.

После того как вы отреагировали на проблему газом и рулем, нужно дождаться ответной реакции со стороны автомобиля, которая проявляется в виде начала стабилизации машины с синхронным уменьшением угла заноса. В ответ на это вы в темпе стабилизации транспортного средства возвращаете руль к положению «прямо» и после окончательной стабилизации машины можете опять более активно действовать педалью газа.

Кстати, необходимость максимально активной реакции на занос в случае задне­приводного автомобиля вызвана еще и тем, что у заднего привода существует так называемый критический угол заноса, при попадании в который взять машину под контроль уже практически невозможно. Единственным выходом из подобной ситуации будет экстренное торможение для снижения кинетической энергии автомобиля, если он рискует столкнуться с препятствием.

Надеюсь, первый урок станет полезным. В следующий раз поговорим о специфике заноса полноприводных моделей.