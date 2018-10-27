Чаще всего новые модели вызывают споры – одни их однозначно хвалят, другие столь же энергично критикуют. Но в случае с Renault Arkana мы видим редкое единодушие: и журналисты, и эксперты, и потенциальные владельцы соглашаются – этот автомобиль наверняка станет бестселлером

Московский международный автосалон и в лучшие свои годы не баловал серьезными премьерами, а в нынешние кризисные времена от этой выставки и вовсе ничего особенного не ждали. Как вдруг – дебют глобального масштаба! Причем не плановый рестайлинг или машина очередного поколения, а в принципе новая, созданная с нуля модель, к тому же способная по-настоящему взметнуть имидж бренда ввысь. Название этого автомобиля теперь, думается, знают все – Renault Arkana.

Из России – с любовью

То, что премьерный показ этого шоу-кара состоялся именно в Москве, – сколь символично, столь и закономерно. Причин тому несколько.

Прежде всего, сама идея создания подобного автомобиля – очень практичного, надежного, но одновременно комфортабельного и по-настоящему красивого, в кузове купе-кроссовер, – родилась в России. Тщательно изучив отечественный рынок, проведя сотни бесед с автовладельцами, сотрудники московского офиса Renault предложили разработать фактически идеальную машину для эксплуатации как в современном городе, так и за его пределами, включая всевозможные вылазки на пикники и путешествия.

На следующих этапах российские специалисты вновь были вовлечены в процесс проектирования модели, участвуя в обсуждении и ее дизайна, и ключевых конструкторских и компоновочных решений. Во многом благодаря этому новинка получила самую длинную колесную базу в C-сегменте, просторнейший для своего класса салон, значительно увеличенную жесткость кузова, а также характерные для современных SUV элементы – большой дорожный просвет, крупные колесные арки, короткие свесы спереди и сзади, защитный обвес «по кругу», полный привод.

Наконец, приоритет России состоит и в том, что именно в Москве, где действует одно из самых современных предприятий марки, Arkana изначально встанет на конвейер. Для этого на заводе бренда была серьезно увеличена доля роботизации производственных процессов, усовершенствована вся логистика, модернизирована линия окраски и реализован еще целый ряд мер, призванных гарантировать максимальное качество нового продукта. Кстати, в салонах официальных дилеров он должен появиться уже скоро – в первой половине 2019 года. И первыми владельцами этого автомобиля тоже станут россияне – на остальные стратегически важные для французской марки рынки его планируют выводить позднее.

Оригинальный стиль экстерьера купе-кроссовера Arkana определит дальнейшую стратегию дизайна, по которой будет развиваться модельный ряд Renault в России

Больше чем намеки

Представший перед публикой в ранге шоу-кара, Renault Arkana тем не менее уже сейчас дает возможность в значительной мере осознать, какой станет серийная модель. В частности, мы знаем, что в ее основе – новое поколение SUV-платформы, на которой в будущем начнут строить и другие кроссоверы и внедорожники. Благодаря ей традиционные для Renault ценности и преимущества (практически всеядная подвеска, отточенная управляемость, динамика, вместительный и досконально продуманный салон) выходят на еще более высокий уровень. Все это в равной степени относится как моноприводным версиям машины, так и к ее модификациям, оснащенным полным приводом. Еще один важный момент состоит в том, что этот автомобиль одним из первых в мире получает совершенно новый, мощный и экономичный современный двигатель, созданный совместно инженерами глобального Альянса Renault-Nissan и его партнеров.

Что же касается стилистики модели, то экстерьер купе-кроссовера, соединившего в себе черты элегантного седана и энергичного SUV, разрабатывался сразу в нескольких дизайн-студиях марки, а финальный облик был сформирован в головном Центре дизайна бренда во Франции под руководством старшего вице-президента по корпоративному дизайну группы Renault Лоренса ван ден Акера. Отсюда – фирменная восходящая поясная линия кузова с хромированными элементами, мягко ниспадающий профиль крыши (обещающий достаточно пространства над головами задних пассажиров), как будто бы рвущийся вперед силуэт кузова, обрамленный утонченной оптикой. Причем все это не только эстетично, но и нацелено на решение вполне практических задач. В частности, кузов обеспечивает высочайший уровень аэродинамики, необходимой для экономного расхода топлива и улучшения ездовых характеристик, но одновременно – максимальный уровень безопасности водителя и пассажиров.

Нет сомнений, что в процессе превращения из шоу-кара в серийную модель Arkana обретет и столь же стильный, изысканный, тщательно проработанный эргономичный интерьер. Тем более что этот автомобиль наверняка станет и одним из самых прогрессивных во всей гамме бренда, предложив владельцам максимум инновационных технологий. Пожалуй, в год 120-летия группы Renault на ее небосклоне вспыхивает новая звезда.