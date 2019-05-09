Отличительной чертой японской шинной компании Yokohama стал прямой и прагматичный подход к демонстрации продукта: вместо маркетинговых речевок – обстоятельное пояснение, на что способна конкретная шина и, главное, где ее предел. В этот раз приоткрыть секреты производства и испытания своих моделей, а заодно рассказать о нескольких новинках для российского рынка наше издание пригласили на одно из крупнейших предприятий фирмы в Таиланде
Они растут просто так, без заборов, охраны и даже информационных табличек… Стройные рощицы каучуконосных деревьев гевеи со стороны можно принять за привычные для нас лесопосадки вдоль дороги. Но, приглядевшись, замечаешь, что к каждому дереву привязана небольшая то ли плошка, то ли миска, а над ней – жестяной желобок, в который по надрезам стекает сок, он же латекс. Сейчас вторая половина дня и плошки пустые, поскольку наиболее интенсивно сок выделяется ранним утром и весь сегодняшний «урожай» уже успели собрать.
Хотя родиной каучуконосов является Южная Америка, они отлично прижились в Юго-Восточной Азии, куда были завезены еще в конце XIX века. И теперь этот регион – настоящий рай для шинного производства благодаря удачному сочетанию источников сырья и доступной рабочей силы.
Предприятие Yokohama Tire Manufacturing Thailand (YTMT) было основано в январе 2004 года. Территория производства, расположенного в провинции Районг, занимает свыше 418 тыс. м², из них примерно половина площади отведена под завод, выпускающий шины для грузовиков и автобусов (TBS Plant). Именно он выдал первую тайскую продукцию в апреле 2005 года. Больше всего крупных шин (66,4%) отправляется в Северную Америку, 14,7% – в Европу, остальное понемногу распределяется по всему миру, включая Австралию.
Но нашу делегацию (думаю, что и читателей) интересовал другой завод, специализирующийся на легковых и легкогрузовых моделях (PCLT Plant), который начал выпускать продукцию чуть позже – в ноябре 2006 года. Сегодня его мощность составляет около 4 млн шин в год, каждый день предприятие производит в среднем 12 300 единиц продукции. Для сравнения, объем производства шинного завода Yokohama в Липецке примерно вдвое меньше, хотя в будущем его планируют существенно увеличить.
Первое указание от сопровождающих – фототехнику и мобильные телефоны извольте оставить в конференц-зале. И это после того, как мы уже привыкли щелкать затворами на заводах их западных коллег. Скажете, закрытость? А вот и нет, долгая экскурсия по заводу с подробным объяснением всех технологических процессов по местным меркам – невиданное проявление расположения и гостеприимства, ведь на азиатских предприятиях журналист нередко подобен Штирлицу в буденовке и с парашютом в командном бункере.
Основные этапы производства на PCLT Plant практически не отличаются от того, что можно увидеть на других шинных заводах: приготовление резиновой смеси, изготовление компонентов и деталей шины, сборка, промежуточный и финальный контроль качества. Но вот к контролю тут относятся с особым трепетом. Во главу угла поставлен принцип Pokayoke, то есть «нулевой ошибки», говоря по-нашему, «защиты от дурака». Эту систему сформулировал и обосновал японский инженер Сигэо Синго еще в 60-х годах прошлого века, с тех пор она популярна не только в Японии, но и по всему миру. На тайском заводе применяется несколько типов Pokayoke – к примеру, тележка с нужными компонентами для конкретной модели шины имеет особую форму и ширину и физически не может проехать в «чужой» участок. А обязательное считывание QR-кода перед технологической операцией не позволит автоматике использовать посторонние компоненты или не ту резиновую смесь. Сюда же относятся повсеместные цветные наклейки, предупреждающие надписи и пиктограммы. Подобный подход встречается и на других шинных производствах, но такой последовательной и упорядоченной системы я, пожалуй, еще не видел.
Большинство покрышек в цехах завода несут на боковине надпись Geolandar – знак принадлежности к внедорожной линейке Yokohama. И неудивительно, ведь пятая часть продукции завода идет на первичную комплектацию для местных автомобильных заводов и еще 7% на «вторичку», а едва ли не самый популярный транспорт в Таиланде – пикапы местной сборки. Здесь из них делают «рабочие лошадки», наращивая кузов бортами и клетками из блестящих металлических прутьев, мастерят торговые лавки на колесах, а порой и тюнингуют по канонам местного шика. Примерно столько же шин отправляется в обе Америки, где внедорожники и пикапы весьма распространены.
Пользуясь случаем, представители Yokohama рассказали и о новых Geolandar, которые в этом сезоне уже доступны на российском рынке. Первая неоднозначная новость – на место поистине культовой шины Parada Spec-X, предназначенной для мощных быстроходных внедорожников и кроссоверов, приходит модель Geolandar X-CV. Симметричный рисунок протектора с эффектными «дизайнерскими» линиями сменился на асимметричный, который смотрится как продукт холодного инженерного расчета: выверенные форма и шаг небольших блоков, строгие линии ламелей, почти идеально прямоугольное пятно контакта, 23 типоразмера (вплоть до 275/40 R22) и индекс скорости W (270 км/ч); среди «клиентов» – вся топовая линейка от Bentley, Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz и им подобных. Все правильно и математически точно, но ностальгия по Parada все же останется, как до сих пор не все покупатели смирились с давним уходом некогда сверхэффектной модели AVS Sport V102.
Среди моделей для тяжелого бездорожья тоже обновление: нынешнюю популярную Geolandar M/T G001 с необычным симметричным направленным протектором сменит Geolandar М/Т G003, у которой рисунок ненаправленный, блоки агрессивнее и крупнее, в каналах появились экстракторы камней и грязи, а боковина обзавелась выраженными «злыми» грунтозацепами (шина предлагается в 18 типоразмерах).
И, наконец, вишенка на торте: принципиально новая модель Geolandar Х-M/T G005 для специально подготовленных внедорожников, рассчитанная на труднодоступные участки бездорожья, где, как говорится, «волки выть боятся». Дизайн протектора с истинно японским названием «Сад камней» и впрямь напоминает разбросанные булыжники с острыми краями. Толстая и прочная боковина усеяна грунтозацепами, напоминающими зубы дракона, трехслойный каркас шины дополнен нейлоновым брекером. Словом, все надежно и нарочито брутально, истинные джиперы, лесники и спасатели, полагаем, останутся довольны. Типоразмеров всего четыре, но и продукт нишевый.
А как же быть с целой армией владельцев не особо крупных и не заоблачно дорогих «паркетников», каким и полный привод порой ни к чему? Для них, как и для хозяев небольших минивэнов, Yokohama разработала специальную (а не адаптированную легковую) шину BluEarth RV-02, в которой учтены весьма неплохие скоростные и ходовые характеристики таких автомобилей в сочетании с высоким центром тяжести. Асимметричный «сглаженный» протектор с четырьмя продольными ребрами формирует широкое пятно контакта, обещает высокий акустический и ездовой комфорт в сочетании с топливной экономичностью. Если учитывать, что RV-02 идет на замену очень удачной модели BluEarth AE-50 с хорошим соотношением цены и качества, то уровень ожидания от новой шины высок, и, надеемся, она его оправдает.
Знакомство с испытательным полигоном Tire Test Center of Asia (TTCA), принадлежащим Yokohama, совпало с ходовой презентацией еще одной новинки – BluEarth-ES (ES32). Призванная сменить модель BluEarth AE-01 в сегменте недорогих туринговых шин, она предназначена главным образом для автомобилей компактного и семейного классов, хотя широкий диапазон типоразмеров и скоростных возможностей (115/60 R15 74H – 235/40 R18 95W) позволяет примерить ее и на модели бизнес-класса.
Симметричный ненаправленный протектор не только удобен для первичной комплектации, но и вместе с другими «экологичными» технологиями помогает экономить на сезонной замене благодаря широким возможностям перестановки колес для равномерного износа, что важно для целевой аудитории. В крупных типоразмерах с широким протектором (модификация ES32A) в середине добавляется массивное сплошное ребро, что положительно сказывается на управляемости и курсовой устойчивости.
На почти 1,7 млн м² полигона довольно оживленно, то и дело мимо со свистом проносятся большие пикапы, микроавтобусы и обычные легковушки. Поэтому здесь, как и на реальных дорогах, немало специальных светофоров, а «внутренние ПДД», пожалуй, даже жестче. Так что мы с пониманием отнеслись к тому, что в обычный рабочий день нас за руль не пустили – оценивать сцепные свойства шин пришлось с пассажирского сиденья.
Тайские испытатели – ребята молодые и старательные, а еще им явно хотелось показать себя перед гостями из далекой страны. На извилистой трассе перед каждым виражом – педаль тормоза чуть ли не «в пол», нарочито резкий поворот руля, «газ» и снова тормоз – только держись крепче за ручку над окном! Это так непохоже на стиль японских коллег с их самурайской невозмутимой отстраненностью, отточенными и скупыми движениями робота. Но сейчас это как раз то, что нужно, ведь именно так часто лихачат на наших дорогах. Шины BluEarth-ES местами протестующе пищат, но держат. И хотя твои внутренности прыгают и бьются друг о друга, нет опасений и лишнего адреналина – настолько прогнозируемо ведет себя шина в сложных условиях, без резких реакций и неожиданных срывов. Она словно предупреждает: вот сейчас плавно начнет развиваться снос, а теперь постепенно будет заносить «корму»…
На километровом прямом участке скоростного трека уже другой испытатель при почти 160 км/ч резко дергает рулем, и машина тут же послушно смещается на соседнюю полосу, затем в другую сторону, и так несколько раз. А потом на 140 км/ч мы с ходу «вваливаем» в крутой поворот, но BluEarth-ES по прежнему держит траекторию, оправдывая свой же рекламный слоган Grip the Earth, что вольно можно перевести как «цепляйся за землю».
А за руль я все-таки сел – на асфальтовом круге с множеством «поливалок» по внутреннему диаметру. Ну что ж, проверим шину на боковое сцепление и сопротивление аквапланированию. На водяной пленке под действием центробежной силы автомобиль не теряет резко сцепные свойства, а начинает мягко уплывать наружу, предоставляя возможность чуть сбросить «газ» и скорректировать траекторию. Нет, эту шину по повадкам нельзя назвать спортивной, но, как я убедился, она позволяет ездить быстро и уверенно. И снова Yokohama не гонится за метрами и секундами на тестах (хотя с этим все в порядке), во главу угла поставив обратную связь и предсказуемость реакций как основу безопасности. Ведь водителю, особенно начинающему, важно распознать потерю сцепления на самой ранней стадии.
А если говорить о спорте, то жаль, что на полигоне нам не показали сверхвысокоскоростную шину Advan A052 с асимметричным протектором, которая хоть и создана для треков, с оговорками подходит и для каждодневной езды. Она уже известна в России, но в этом сезоне появились долгожданные типоразмеры диаметром 20 дюймов. Не остались без внимания и компактные спорткары – для них подготовили модификации диаметром 15 и даже 14 дюймов.
Глядя на быстро снующие микроавтобусы, можно было предположить, что на них установлена еще одна новинка компании для российского рынка – легкогрузовая коммерческая и при этом еще и «экологичная» шина BluEarth-Van RY55. Внешне она не слишком отличается от своих «коллег» (все тот же ненаправленный симметричный рисунок протектора с двумя продольными ребрами, составленными из отдельных, здесь треугольных, блоков), однако инженеры серьезно поработали над снижением сопротивления качению и расхода топлива, увеличением ходимости и улучшением ходовых характеристик. Учитывая широкий диапазон типоразмеров, рыночные перспективы шины можно оценить положительно.
…Кстати, плантации гевеи возле завода и полигона вовсе не относятся к Yokohama, как можно было предположить. Сбором, обработкой и поставками натурального каучукового сырья занимаются совсем другие компании, но это уже тема для отдельного разговора.
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