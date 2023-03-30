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ROSNEFT MAGNUM. КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ

Издательский дом «Автопанорама» запускает специальный турнир по скоростной замене моторного масла «ROSNEFT MAGNUM. КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ», куда приглашаются все желающие – специалисты сотрудников официальных станций техобслуживания

Турнир проходит в Москве в два этапа:

В финале пройдет дополнительный этап турнира: «Профессиональные автомеханики против представителей СМИ». Победители получат ценные призы:

В судейскую коллегию «Кубка профессионалов» войдут авторитетные автомобильные журналисты. Стать участником турнира легко – достаточно написать в свободной форме заявку и прислать ее на электронный адрес: info@autopanorama.ru. В письме не забудьте указать информацию о себе: имя и фамилию, место работы, мобильный телефон для обратной связи, а также – сколько времени вы тратите на замену моторного масла. Важный нюанс - не следует указывать время, которое расходуется на демонтаж защиты картера  и слив отработанного моторного масла.

Ждем вас на турнире «ROSNEFT MAGNUM. КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ»!

*Организатор конкурса: ООО «ИД «АВТОПАНОРАМА». Срок проведения – 01.04.2023-18.05.2023 г. С информацией об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.autopanorama.ru и по тел. (495) 665-7309.
 

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