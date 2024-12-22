Времена настали такие, что и гиперкарами удивить непросто. Но McLaren это, похоже, удалось. Да еще и не поступаясь принципами компании

Говорим McLaren, подразумеваем сначала — «Формула-1». Ferrari, Mercedes, Porsche состоялись и без участия в Королевских гонках, а для компании, носящей имя новозеландского пилота, все иначе. Недаром McLaren приберегает единицу в качестве цифрового индекса для обозначения своих топовых дорожных моделей начиная с уже культового F1 из 1990 х. Новичок W1 продолжает династическую линию.

Конструкция британского гиперкара в лучших традициях «Формулы-1» держится на трех китах: легкий и прочный карбоновый монокок, среднемоторная компоновка и задний привод. Под стать фундаменту и «надстройка» с множеством элементов, тоже имеющих «формульные» корни. Так, к монококу Aerocell напрямую, без подрамника, крепится гоночная передняя подвеска типа push-roаd с горизонтальными амортизаторами и рядом частей, изготовленных методом 3D-печати, в том числе из титанового сплава. И никаких ультрамодных электроприводов ключевых систем — только проверенная временем гидравлика, разве что слегка «разбавленная» электрической помпой усилителя руля!

Явное отступление от инженерных канонов современной «Формулы-1», пожалуй, только одно. W1 достался не 1,6 литровый наддувный V6, а 4,0 литровый битурбо-V8, хотя и с таким же углом развала блока цилиндров в 90°. Полностью новый алюминиевый двигатель серии МРН-8 с сухим картером крутится до впечатляющих 9000 об/мин и выдает 928 л.с. и 900 Нм. Явный прогресс по сравнению с прямым предшественником, 3,8 литровым ДВС McLaren Р1 (2013–2015), мощность которого в стандартном исполнении ограничивалась 727 л.с. На коробочном направлении тоже ощутимые перемены: 7 ступенчатый робот с двумя сцеплениями уступил место более расторопному 8 ступенчатому без механической передачи заднего хода. Ради экономии веса реверс у W1 электрический.

Действительно, почему бы электромотору гибридной силовой установки не выполнять еще и такую задачу, сил-то у него невпроворот? Мощность ассистента ДВС, раскручивающегося до «формульных» 24?000 об/мин, почти вдвое больше, чем у электромотора Р1 (347 vs 177 л.с.), хотя электрический модуль новинки легче на гигантские 40 кг. Судя по данным, которые приводит McLaren, электромотор силовой установки W1 весит порядка 15 кг, а инвертор и тяговая батарея — всего 5кг. Вместе! Да, емкость этого аккумулятора (его можно подпитать и от сети) по сравнению с Р1 радикально сокращена с 4,7 до 1,4 кВт·ч, и с нулевым выхлопом W1 способен преодолеть не 10, а лишь 2 км, но все равно чудеса! Остается предположить, что тут в дело пошли «боевые» гибридные технологии из арсенала современных Королевских гонок. И не они одни. Наработки в области аэродинамики — тоже.

Только представьте, каково это даже на сухом, прогретом асфальте управлять автомобилем, на единственную заднюю ведущую ось которого при полном заряде тяговой батареи передается 1275 л.с. и 1340 Нм тяги. А ведь Pirelli, официальный поставщик шин для болидов «Формулы-1» и партнер McLaren в рамках проекта W1, подготовила для британского гиперкара еще и комплект зимних покрышек P ZEROTM Winter 2! Избежать обвинений в предумышленном убийстве тех, кто выложит за W1 минимум 2 млн фунтов стерлингов, McLaren помогает сверхэффективный комплекс аэродинамических устройств, создающих на скорости 280 км/ч прижимную силу в целую тонну! И одновременно предусмотрен «формульный» режим DRS активного заднего антикрыла, позволяющий до минимума сократить лобовое сопротивление на скоростных прямых. Именно на них превосходство W1 над Р1 становится подавляющим: на разгон до 300 км/ч новинка тратит менее 12,7 вместо 16,5 с. А все это в целом превращает W1 не только в самый мощный, но и в самый быстрый — в том числе на гоночных трассах — дорожный McLaren. Удивительно ли, что весь запланированный тираж гиперкара в 399 экземпляров уже распродан?

