Перед вами первая полностью электрическая модель Alfa Romeo, а еще это первая «Альфа», построенная на платформе концерна Stellantis. В ней вообще осталось что-то итальянское?!
Alfa Romeo все? Марке уже нечего предложить миру, кроме «электрички», да еще и на чужом шасси? Уже вижу, как «альфисты» скривили недовольную гримасу. Но не торопитесь с выводами! Пообщавшись с инженерами и изучив новинку на треке, я готов развеять ваш скепсис.
Компактный электрический кроссовер Junior Veloce построен на той же платформе, что и целый выводок других «электричек» концерна Stellantis, включая Fiat 600e, Jeep Avenger, DS 3, Peugeot e-2008 и Opel Mokka. Тем не менее конструкторы Alfa Romeo внесли ряд ключевых изменений, чтобы добавить «малышу» немного драйва. В их числе – более мощный электромотор (он приводит передние колеса), а также оригинальные пружины и амортизаторы с гидравлическими отбойниками, позволившие уменьшить дорожный просвет на 25 мм. Помимо этого усилены стабилизаторы поперечной устойчивости, установлены 380-миллиметровые тормозные диски с 4-поршневыми суппортами, а руль стал острее – он делает всего 2,6 оборота от упора до упора.
20-дюймовые легкосплавные диски, «обутые» в шины Michelin Pilot Sport EV, улучшают внешний вид машины и сцепление с дорогой. Но меня больше волнует то, что находится между передними колесами. В отличие от большинства электромобилей (включая и достаточно мощные модели) Veloce получил в стандартной комплектации дифференциал повышенного трения.
Протестировав компактные «электрички» с двумя двигателями мощностью свыше 400 л.с., инженеры Alfa Romeo пришли к выводу, что они не только способны напугать владельца, но и просто опасны. Я сам испытал это чувство за рулем двухмоторных Smart #1 Brabus и Volvo EX30: оба электрокроссовера невероятно быстры на прямой, но неважно управляются. И потому на Junior Veloce стоит один-единственный 276-сильный электромотор (позже он появится на Abarth 600e), и, поверьте, – большего этому кроссоверу не нужно.
До сотни с места Alfa ускоряется за 5,9 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. По данным производителя, аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт·ч обеспечивает запас хода в 340 км, хотя я бы не стал слепо доверять этим цифрам, так как новинка еще не прошла сертификацию по циклу WLTP.
В облике электрического кроссовера Alfa Romeo ничто не выдает его родство с другими собратьями по концерну. Новинка стопроцентно узнаваема как снаружи, так и внутри. Дизайнеры сохранили даже характерный стиль приборов-колодцев – правда, вместо стрелочных указателей здесь теперь находится большой дисплей. Экран медиацентра с расположенными под ним кнопками быстрого доступа слегка развернут к водителю. Графика виртуальных приборов и меню мультимедиа выглядят гораздо лучше, чем в Alfa Romeo Giulia и Stelvio. При этом экраны радуют высокой четкостью картинки, а медиацентр – быстротой откликов.
Зашитый в кожу и алькантару руль приятно держать в руках. Такие же чувства оставляют и другие детали интерьера, до которых можно дотянуться с водительского кресла. Спереди места достаточно, а вот пространство задних пассажиров «украли» опциональные спортивные сиденья Sabelt. Их толстые спинки хоть и имеют выемки под колени, помогает это несильно: сзади тесно даже человеку среднего роста. Но, если вы планируете возить здесь детей, это не проблема. Багажник имеет объем 400 л, и его пространство не съедает зарядный кабель – для него нашлось место под капотом.
Машина отлично слушается руля, при этом не кажется нервной. Тормоза с функцией рекуперации энергии прекрасны: можно ехать «в одну педаль», поддерживая хороший темп движения. Что касается дифференциала, то он реально работает в быстрых поворотах, но нужно приспособиться к управлению тягой, чтобы LSD стал вашим другом, а не врагом. Впрочем, если что-то пойдет не так, неотключаемая система стабилизации вернет машину на исходную траекторию. В целом Junior Veloce полностью соответствует духу Alfa Romeo. На этом кроссовере можно «зажечь» на горном серпантине, но он не напугает вашу бабушку, решившую съездить в церковь. И бабушка по пути не растрясет свои зубные протезы: подвеска здесь более комфортная, чем в Cooper SE, хотя у Alfa 20 е колеса, а у Mini — 18 е. .
Да, я понимаю, что под обликом этого кроссовера где-то скрывается Jeep Avenger, а его запас хода, как и тесный задний ряд, не впечатлят любителей семейных путешествий. Как ни странно, эта модель больше похожа на горячий хэтчбек старой школы, чем на современный электрический гаджет. И 43 000 фунтов стерлингов не кажутся большой ценой за электромобиль, который, в отличие от других «одноклассников», способен подарить эмоции от вождения не только при разгоне по прямой.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Правительство Италии недовольно названием кроссовера Alfa Romeo Milano
Итальянские власти потребовали от компании Alfa Romeo поменять название нового кроссовера Milano. Теперь модель будет называться Junior
Alfa Romeo представила свой новый кроссовер Milano
Под возрожденным названием Milano компания Alfa Romeo представила новый субкомпактный кроссовер. Автомобиль приводится в движение как полностью электрической, так и гибридной силовой установкой
Забастовки на автозаводах в США продолжаются
38 автомобильных заводов General Motors и Stellantis по всему США прекратили свою работу в связи с забастовкой, объявленной United Auto Workers (UAW)
Анонсирован кроссовер от Alfa Romeo
В интернете появились изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo, название которого пока держится в секрете. Премьера новинки должна состояться в 2024 году
Представлен Alfa Romeo 33 Stradale
Компания Alfa Romeo представила свой новый суперкар под названием 33 Stradale. Все 33 экземпляра были распроданы по предзаказам еще в прошлом году
Анонсирован новый спорткар Alfa Romeo
Компания Alfa Romeo опубликовала в интернете тизер будущего спортивного автомобиля, премьера которого состоится 30 августа этого года
GM и Stellantis оштрафовали «за экологию»
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) оштрафовала концерны General Motors и Stellantis за торговлю машинами, не соответствующих регламенту