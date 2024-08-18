Перед вами первая полностью электрическая модель Alfa Romeo, а еще это первая «Альфа», построенная на платформе концерна Stellantis. В ней вообще осталось что-то итальянское?!

Alfa Romeo все? Марке уже нечего предложить миру, кроме «электрички», да еще и на чужом шасси? Уже вижу, как «альфисты» скривили недовольную гримасу. Но не торопитесь с выводами! Пообщавшись с инженерами и изучив новинку на треке, я готов развеять ваш скепсис.

Компактный электрический кроссовер Junior Veloce построен на той же платформе, что и целый выводок других «электричек» концерна Stellantis, включая Fiat 600e, Jeep Avenger, DS 3, Peugeot e-2008 и Opel Mokka. Тем не менее конструкторы Alfa Romeo внесли ряд ключевых изменений, чтобы добавить «малышу» немного драйва. В их числе – более мощный электромотор (он приводит передние колеса), а также оригинальные пружины и амортизаторы с гидравлическими отбойниками, позволившие уменьшить дорожный просвет на 25 мм. Помимо этого усилены стабилизаторы поперечной устойчивости, установлены 380-миллиметровые тормозные диски с 4-поршневыми суппортами, а руль стал острее – он делает всего 2,6 оборота от упора до упора.

20-дюймовые легкосплавные диски, «обутые» в шины Michelin Pilot Sport EV, улучшают внешний вид машины и сцепление с дорогой. Но меня больше волнует то, что находится между передними колесами. В отличие от большинства электромобилей (включая и достаточно мощные модели) Veloce получил в стандартной комплектации дифференциал повышенного трения.

Протестировав компактные «электрички» с двумя двигателями мощностью свыше 400 л.с., инженеры Alfa Romeo пришли к выводу, что они не только способны напугать владельца, но и просто опасны. Я сам испытал это чувство за рулем двухмоторных Smart #1 Brabus и Volvo EX30: оба электрокроссовера невероятно быстры на прямой, но неважно управляются. И потому на Junior Veloce стоит один-единственный 276-сильный электромотор (позже он появится на Abarth 600e), и, поверьте, – большего этому кроссоверу не нужно.

До сотни с места Alfa ускоряется за 5,9 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. По данным производителя, аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт·ч обеспечивает запас хода в 340 км, хотя я бы не стал слепо доверять этим цифрам, так как новинка еще не прошла сертификацию по циклу WLTP.

В облике электрического кроссовера Alfa Romeo ничто не выдает его родство с другими собратьями по концерну. Новинка стопроцентно узнаваема как снаружи, так и внутри. Дизайнеры сохранили даже характерный стиль приборов-колодцев – правда, вместо стрелочных указателей здесь теперь находится большой дисплей. Экран медиацентра с расположенными под ним кнопками быстрого доступа слегка развернут к водителю. Графика виртуальных приборов и меню мультимедиа выглядят гораздо лучше, чем в Alfa Romeo Giulia и Stelvio. При этом экраны радуют высокой четкостью картинки, а медиацентр – быстротой откликов.

Зашитый в кожу и алькантару руль приятно держать в руках. Такие же чувства оставляют и другие детали интерьера, до которых можно дотянуться с водительского кресла. Спереди места достаточно, а вот пространство задних пассажиров «украли» опциональные спортивные сиденья Sabelt. Их толстые спинки хоть и имеют выемки под колени, помогает это несильно: сзади тесно даже человеку среднего роста. Но, если вы планируете возить здесь детей, это не проблема. Багажник имеет объем 400 л, и его пространство не съедает зарядный кабель – для него нашлось место под капотом.

Машина отлично слушается руля, при этом не кажется нервной. Тормоза с функцией рекуперации энергии прекрасны: можно ехать «в одну педаль», поддерживая хороший темп движения. Что касается дифференциала, то он реально работает в быстрых поворотах, но нужно приспособиться к управлению тягой, чтобы LSD стал вашим другом, а не врагом. Впрочем, если что-то пойдет не так, неотключаемая система стабилизации вернет машину на исходную траекторию. В целом Junior Veloce полностью соответствует духу Alfa Romeo. На этом кроссовере можно «зажечь» на горном серпантине, но он не напугает вашу бабушку, решившую съездить в церковь. И бабушка по пути не растрясет свои зубные протезы: подвеска здесь более комфортная, чем в Cooper SE, хотя у Alfa 20 е колеса, а у Mini — 18 е. .

Да, я понимаю, что под обликом этого кроссовера где-то скрывается Jeep Avenger, а его запас хода, как и тесный задний ряд, не впечатлят любителей семейных путешествий. Как ни странно, эта модель больше похожа на горячий хэтчбек старой школы, чем на современный электрический гаджет. И 43 000 фунтов стерлингов не кажутся большой ценой за электромобиль, который, в отличие от других «одноклассников», способен подарить эмоции от вождения не только при разгоне по прямой.

