В отпускной сезон количество проверок на дорогах, особенно на курортных направлениях, резко возрастает. Юрист разъясняет, как следует себя вести в подобных ситуациях

В летнее время, когда отдыхающие едут в отпуск на автомобиле, проверка водителя на состояние опьянения вызывает много вопросов. Один из самых актуальных – обязан ли инспектор ДПС иметь сертификат срока годности алкотестера?

Проверка водителей на состояние опьянения четко прописана в Административном регламенте ГИБДД (утвержден приказом МВД России № 664 от 23.08.2017 г.). Согласно пунктам 227–232алк регламента, освидетельствование проводится при наличии следующих признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

Перед проверкой инспектор ДПС обязан сообщить водителю об освидетельствовании и предоставить данные о поверке прибора. То есть автомобилист должен быть уверен в техничес­кой исправности алкотестера.

Для этого сотрудник ГИБДД предоставляет копию сертификата соответствия на прибор, заверенную печатью подразделения ГИБДД, и свидетельство о технической поверке алкотестера. Важно знать, что с даты поверки не должно пройти больше года. В противном случае документ считается недействительным. Помимо того, инспектор ДПС обязан показать водителю наличие и состояние специального клейма на приборе. Только при выполнении этих условий инспектор может начать проверку.

Водитель вправе отказаться от освидетельствования несертифицированным прибором. Но тогда ему следует иметь доказательства, подтверждающие отсутствие необходимых документов (например, сделать видеозапись). В противном случае автомобилиста могут лишить прав просто за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. А вот если проверка проведена с использованием несертифицированного прибора, то результаты освидетельствования будут считаться незаконными.

Каков порядок остановки автомобиля инспектором ДПС для проверки документов?

Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам (пункт 2.4 ПДД), к которым и отнесены сотрудники ГИБДД. Перечень оснований для остановки транспортного средства инспектором ДПС прописан в Административном регламенте ГИБДД (утвержден приказом МВД России № 664 от 23.08.2017 г.).

Такими основаниями являются:

нарушение водителем Правил дорожного движения (причем нарушение может быть зафиксировано как непосредственно сотрудником ГИБДД, так и техническими средствами – видеокамерами, прибором для измерения скорости и т.п.);

наличие данных о причастности водителя или пассажиров к ДТП, преступлению или нарушению (например, информация о нарушении правил может быть получена по рации от другого наряда полиции);

наличие информации об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;

необходимость опроса водителя или пассажиров в качестве свидетелей или понятых;

регулирование движения в случае аварии или ремонта дорог (к примеру, когда движение транспортных средств осуществляется поочередно – в этом случае полицейский по очереди останавливает машины разных направлений);

проезд по дороге автомобилей специального назначения, скорой помощи или аварийно-спасательных служб;

проведение специальных рейдов ГИБДД;

проверка документов на право пользования и управления автомобилем.

Инспектор ДПС обязан рукой или жезлом дать указание на остановку транспортного средства. Остановка должна быть осуществлена с учетом требований ПДД и мер безопасности для остальных участников движения, однако, если инспектор указывает на место остановки, которое противоречит ПДД, водитель обязан исполнять требование сотрудника ГИБДД.

После этого инспектор ДПС обязан незамедлительно подойти к водителю, представиться и объяснить причину остановки. Водитель может находиться в салоне автомобиля. Необходимость выйти из машины может быть связана исключительно с проведением административных процедур – например, привлечении в качестве понятого, освидетельствовании на состояние опьянения, опроса как свидетеля и пр.