Ровно 120 лет назад – 20 марта 1900-го – был утвержден устав Московского клуба автомобилистов

Конечно же, первые авто в Москве появились на несколько лет раньше, однако к идее создания организации, которая могла бы защищать их интересы, автомобилисты пришли только к 1899 году. Именно тогда владельцы самодвигателей почувствовали насущную необходимость иметь место, где могли бы собираться, обмениваться опытом, противостоять козням недоброжелателей, к которым смело можно было причислить чуть ли не всех городских обывателей, включая и администрацию почти в полном составе.

Но для начала требовалось как минимум выработать устав клуба, определить его цели и задачи, источники финансирования, права и обязанности членов, порядок приема и исключения, решить массу других организационных вопросов. Затем устав предстояло утвердить у градоначальника, подыскать подходящее помещение, избрать председателя и его помощников (старшин) и много чего еще.

Наконец к весне последнего года XIX столетия все хлопоты остались позади, и первая в Российской империи самодеятельная организация автомобилистов приступила к своей работе. Председателем Московского клуба автомобилистов был избран Николай Карлович фон Мекк, приложивший огромные усилия к тому, чтобы воплотить в жизнь идею его создания. А поскольку своего помещения у МКА на первых порах не было, то правление располагалось прямо в его квартире на Новинском бульваре в доме Князевой.

Финансовая сторона обеспечивалась вступительными и ежегодными взносами (25 и 15 руб­лей соответственно), а также добровольными пожертвованиями. Деньгами распоряжался казначей, которым стал известный своей порядочностью Яков Иванович Стейнер – владелец универсального магазина «Жак» на Петровке.

Вступить в Клуб можно было, написав соответствующее заявление и заручившись рекомендациями нескольких его действительных членов. Бумаги принимались председателем, казначеем и старшинами. Все члены МКА получали в счет взносов еженедельный журнал «Спорт», издававшийся в Петербурге и на первых порах ставший официальным рупором Клуба, а также клубный значок, служивший одновременно и пропуском. Ежегодно в январе правление отчитывалось о проделанной работе на общем собрании. Любой интересующийся деятельностью организации мог, заплатив 10 рублей в год, получить статус гостя-посетителя и присутствовать на всех мероприятиях МКА.

Основными целями стали популяризация автомобиля среди населения и защита прав автомобилистов всеми законными способами. Помимо прочего, через Клуб можно было получить разрешение на право езды на машине по городу. Прошения принимали в правлении, магазине «Жак» и в велосипедном магазине «А. Лейтнер и Ко», где служил один из старшин клуба.

Активными членами МКА были известные московские предприниматели – В.К. Жиро, С.П. Рябушинский, П.П. Ильин, А.В. Солдатенков, А.А. Брокар, И.Н. Филиппов, Ю.А. Меллер и многие другие. Количество членов постоянно росло, и, когда квартира председателя перестала вмещать всех желающих, правление переехало на Кузнецкий мост в дом № 15.

С годами деятельность Клуба становилась все более разносторонней: организовывались гонки, пробеги и экскурсии по Москве и за ее пределами, читались лекции по автоделу, велась подготовка к получению водительских прав, составлялись карты, осуществлялась расстановка дорожных знаков, выработка и согласование Правил автомобильного движения.

Новое имя

Весной 1908 года Москва готовилась принять Второй международный автосалон, организацию которого вело Российское автомобильное общество, базировавшееся в Санкт-Петербурге. Чтобы облегчить и ускорить процесс, было решено открыть его московское отделение. За помощью обратились к членам МКА. Те откликнулись, и в Москве стало на одну автомобильную организацию больше.

Новое объединение имело собственную эмблему, которая, как и положено по геральдическим законам, состояла из элементов «гербов» обеих сторон альянса – РАО и МКА. Однако вскоре после закрытия экспозиции московское отделение РАО было упразднено. Причиной, скорее всего, стала борьба москвичей и петер­буржцев за влияние в организации. После распада исчез и общий «герб».

В том же году в Москве начал выходить журнал «Автомобилист», ставший официальным печатным органом МКА. Забегая вперед, скажем, что это было не единственное автомобильное издание: с января 1911-го выходил журнал «Автомобиль и воздухоплавание». Кстати, редактором авиационного отдела в нем был Н.Е. Жуковский. Тогда же, при одном из самых крупных автомагазинов «Марк и Ко», появилось издание «Автомобильные новости», которое, впрочем, скоро приказало долго жить.

Московский салон подстегнул развитие автомобилизма в городе. Росло число машин, открывались представительства иностранных производителей, фирм по продаже материалов, принадлежностей – авто переставало быть экзотикой. Лучше всего об этом говорят цифры: в 1909 году в городе на учете состояло 264 машины, в 1910-м – 518, а еще через год – 826. Большая часть техники была собственностью горожан. Общественный транспорт насчитывал 79 такси и 7 автобусов. Почту разво­зили 27 фургонов, на службе у частных фирм и городской управы состояло 30 грузовиков. Имелись также санитарный омнибус, цистерна для нефти и 69 мотоциклов.

Многие из автовладельцев вступали в МКА. Правда, его политика устраивала далеко не всех, и в 1909 году появилось другое объединение – Московское автомобильное общество (МАО). Оно преследовало аналогичные цели, и между организациями развернулось нешуточное соперничество.

Вместе с расширением городского автопарка возрастала и роль Клуба. Он вышел на новый уровень и, чтобы заявить о повышении статуса, в апреле 1911 года был переименован в Первый русский автомобильный клуб в Москве (П.Р.А.К.) – уже само название подчеркивало первородство. В стенах организации работали комиссии по видам деятельности – гоночной, ревизионной, технической и экзаменационной.

Настоящим триумфом стала победа в пробеге на Императорский приз 1911 года. Команда П.Р.А.К. в составе И.Н. Филиппова, Н.М. Миронова, О.Г. Фольман и П.П. Ильина сумела в трудной борьбе завоевать почетный трофей. Для этого пробега Клубом был учрежден и свой приз, который вручили известному московскому автомобилисту, дилеру целого ряда автомобильных марок и владельцу автозавода Петру Петровичу Ильину. К 1914 году в П.Р.А.К. числилось 257 человек, из них 4 почетных члена, 7 членов-учредителей, 209 действительных членов и 37 членов-соревнователей.

На войне как на войне

С началом Первой мировой войны многие члены Клуба отправились на фронт, вступив в сос­тав автомобильных рот. Оставшиеся приняли участие в реквизиции автомобилей для нужд армии и формировании частей автомобильных войск. Когда в Первопрестольной была сформирована 5-я автомобильная рота, состоявшая почти полностью из москвичей, Клуб взял над ней шефство, посылая на фронт посылки с теплыми вещами, медикаментами и продуктами. Спустя некоторое время командир роты прислал благодарственное письмо, где говорилось: «Прошу всех членов Первого русского автомобильного клуба принять искреннюю и сердечную благодарность от меня и вверенной мне роты за память о нас как москвичах и заботу о сохранении здоровья нижних чинов армии…»

Кроме того, более 50 членов Клуба предоставили свою технику для развозки по госпиталям прибывавших на московские вокзалы раненых. Для тяжелораненых оборудовали несколько санитарных фургонов. Только до конца 1914 года благодаря помощи Клуба в госпитали доставили около 20 тыс. человек.

В сентябре 1914-го открылся лазарет, устроенный П.Р.А.К., на что из клубных средств было ассигновано более 10 тыс. руб­лей. Многие состоятельные автомобилисты делали единовременные и регулярные пожертвования. На средства, собранные Клубом, удалось сформировать санитарный автомобильный отряд. С ним на театр военных действий отправились старшины Клуба – И.Н. Филиппов и Н.Ф. Багриновский, вскоре павший в бою. Состоявший же при автомобильном отряде штаба одного из армейских корпусов старшина Клуба В.П. Рябушинский был удостоен знака Военного ордена Св. Георгия 4-й степени. Тогда же на фронт дополнительно направили автоколонну из 12 автомобилей. Не менее активная деятельность велась и в дальнейшем.

После Октябрьской революции Первый автомобильный клуб в Москве упразднили, случилось это в 1918 году. В Советской России его преемником стал Московский городской автомотоклуб, но это уже была другая страна и новая история.